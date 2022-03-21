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Арина Соболенко занимает 5-е место. Опубликованы обновлённые рейтинги WTA и ATP

21 марта 2022 15:23
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Опубликованы обновленные рейтинги ВТА и ATP. Согласно новой версии, белоруска Арина Соболенко переместилась на 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко занимает 5-е место. Опубликованы обновлённые рейтинги WTA и ATP-1

Арина неудачно выступила на крупном турнире в американском Индиан-Уэллсе и опустилась с 3-й на 5-ю позицию. Виктория Азаренко находится на 16-й строке в табеле. Александра Саснович идет 60-й в мире. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 43-е место, Егор Герасимов находится на 153-й позиции.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Егор Герасимов # Фотофакт

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