Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче 1/4 первая ракетка мира встречалась с 62-й в топе – чешкой Николой Бартунковой.

Первый сет остался за юной соперницей со счетом 6:2, а во втором она вела также с солидным преимуществом – 4:0. Однако белоруска сумела исправить ситуацию и взяла пять геймов подряд. Дело дошло до тай-брейка, где Арина не оставила шансов своей визави.

В остром соперничестве проходила и третья партия, но в ключевые моменты удача оказалась на стороне Соболенко – 6:4. Девушки провели на корте без малого 2,5 часа, за это время Арина 10 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Очень рада, что смогла вытянуть этот матч с сумасшедшим камбэком. Она играла невероятно, у нее все получалось, особенно в первом сете. В какой-то момент я сама не верила, что смогу исправить всю игру. Очень вовремя взяла себя в руки. Спасибо большое болельщикам, без вас я бы не справилась. Как удалось переломить ход игры? Нужно было агрессию в ударах перевести в положительное русло. Перестать ошибаться. Но опять же, Бартункова здорово подавала и принимала. Мне приходилось непросто.

За выход в титульное противостояние Соболенко поспорит с четвертой в рейтинге Джессикой Пегулой из США. Поединок пройдет в субботу.