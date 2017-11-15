Прямой эфир

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване

15 ноября 2017 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко после выступления в финале Кубка Федерации успешно стартовала на теннисном турнире в Тайбэе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас белоруска занимает 79-е место в рейтинге WTA.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване-1

В первом круге состязаний лидер посева провела неоднозначный матч против известной японской теннисистки Мисаки Дои – 7:6, 1:6, 6:3.

В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с победителем противостояния Виктории Голубич и Ли Я-Суан. На турнире белоруска также выступит в парном разряде, в котором сыграет вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

«Соболенко играет в мощный теннис. Она может войти в ТОП-10 в следующем году»

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года
15 ноября 2017 14:20

Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в Минске в сентябре 2019 года

Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»
15 ноября 2017 14:12

Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»

Итоговый турнир года АТР: испанец Надаль снялся с соревнований из-за травмы колена
14 ноября 2017 13:50

Итоговый турнир года АТР: испанец Надаль снялся с соревнований из-за травмы колена