Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване

Новости Беларуси. Арина Соболенко после выступления в финале Кубка Федерации успешно стартовала на теннисном турнире в Тайбэе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сейчас белоруска занимает 79-е место в рейтинге WTA.

В первом круге состязаний лидер посева провела неоднозначный матч против известной японской теннисистки Мисаки Дои – 7:6, 1:6, 6:3.

В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет с победителем противостояния Виктории Голубич и Ли Я-Суан. На турнире белоруска также выступит в парном разряде, в котором сыграет вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой.