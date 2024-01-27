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Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису

27 января 2024 10:38
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Радостная новость, которая буквально несколько десятков минут назад облетела всю планету. Наша Арина Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису-1

В финальном поединке белоруска не оставила никаких шансов представительнице Китая Чжэн Циньвэнь. Наша спортсменка уложилась в час с небольшим. Итоговый счет – 6:3, 6:2.

Арина Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису-4

Поздравляем от всей души, блистательный турнир в ее исполнении, без шансов для всех ее оппоненток. Арина Соболенко, я говорил еще в самом начале января, – это королева Австралии.

Таким образом, наша прима сумела отстоять титул, завоеванный в Австралии год назад.

# Теннис # Арина Соболенко

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