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Арина Соболенко в напряжённой борьбе обыграла 13 ракетку мира в Истборне

26 июня 2018 18:10
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Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает борьбу на турнире категории WTA в британском Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко в напряжённой борьбе обыграла 13 ракетку мира в Истборне-1

Белоруска в напряженной борьбе обыграла 13 ракетку мира – немку Юлию Гёргес. Начала поединка не задалось для Арины. Она уступила партию со счетом 1:6. А вот дальше фортуна была на стороне нашей теннисистки. Второй сет остался за Соболенко 6:4.

А в третьем, она также была сильнее – 6:4. 27 июня белоруска продолжит борьбу в одиночном разряде. В соперницах 15 ракетка мира Элиза Мертенс из Бельгии. Также напомним, что белорусская спортсменка продолжает сражаться и в парном разряде вместе с китаянкой Сэ Шувэй.

# Теннис # Фотофакт

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