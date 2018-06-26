Арина Соболенко в напряжённой борьбе обыграла 13 ракетку мира в Истборне

Белоруска в напряженной борьбе обыграла 13 ракетку мира – немку Юлию Гёргес. Начала поединка не задалось для Арины. Она уступила партию со счетом 1:6. А вот дальше фортуна была на стороне нашей теннисистки. Второй сет остался за Соболенко 6:4.

А в третьем, она также была сильнее – 6:4. 27 июня белоруска продолжит борьбу в одиночном разряде. В соперницах 15 ракетка мира Элиза Мертенс из Бельгии. Также напомним, что белорусская спортсменка продолжает сражаться и в парном разряде вместе с китаянкой Сэ Шувэй.