Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира в Берлине

Арина Соболенко потерпела поражение в поединке 1/2 финала на «пятисотнике» в Берлине. Непреодолимым барьером для первой ракетки мира оказалась четвертая в топе Джессика Пегула из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет остался за американкой, по ходу второго белоруска перехватила инициативу и повела со счетом 5:2, но затем растеряла преимущество, и судьба отрезка решилась на тай-брейке, который был прерван из-за дождя.

После возобновления игры Арина все-таки склонила чашу весов в свою сторону и перевела выяснение отношений в третью партию. Однако там солировала исключительно соперница, она выиграла решающий сет всухую. Как итог 6:4, 6:7, 6:0 – в пользу Пегулы.

Девушки провели на корте более 2 часов. Соболенко 9 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи. Соревнования в столице Германии являются одним из ключевых этапов подготовки к третьему в сезоне турниру серии Большого шлема – Открытому чемпионату Великобритании, который стартует уже в конце июня.