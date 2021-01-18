Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Новости Беларуси. Арина Соболенко заслуженно поднялась в рейтинге WTA на три пункта после недавней победы на турнире в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Арина Соболенко заслуженно поднялась в рейтинге WTA на три пункта после недавней победы на турнире в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска сменила 10-ю позицию на 7-ю, и видно, что не собирается на этом останавливаться. Это ее лучший результат в рейтинге.
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко расположилась на 13-м месте. В первой сотне и Александра Саснович: она на 90-й строчке в табеле о рангах.