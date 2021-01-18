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Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

18 января 2021 18:46
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Новости Беларуси. Арина Соболенко заслуженно поднялась в рейтинге WTA на три пункта после недавней победы на турнире в Абу-Даби, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA-1

Белоруска сменила 10-ю позицию на 7-ю, и видно, что не собирается на этом останавливаться. Это ее лучший результат в рейтинге.

Арина Соболенко поднялась на седьмое место в рейтинге WTA-4

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко расположилась на 13-м месте. В первой сотне и Александра Саснович: она на 90-й строчке в табеле о рангах.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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