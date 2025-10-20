Арина Соболенко осталась на вершине теннисного рейтинга

В обновленном теннисном рейтинге Арина Соболенко сохранила отрыв от Иги Швентек. Первую и вторую ракеток планеты по-прежнему разделяют 1687 очков, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Полька может лишь приблизится к нашей приме. Однако вне зависимости от исхода оставшихся матчей ликвидировать отставание не получится. Соболенко все равно завершит год в статусе лучшей теннисистки планеты. Что касается других наших спортсменок, то Александра Саснович немного прибавила. За 7 дней она переместилась на 6 строк и стала 108-й. Виктория Азаренко вновь в минусе. Она 141-я.