Архив. Руслан Салей: Жизнь - это игра

- Назовите черты характера, от которых вы бы хотели избавиться.
- Лень.
- У вас сохранился юношеский азарт к игре?
- Да.
- Что для вас хоккей, удовольствие или способ заработать деньги?
- Это и работа, и удовольствие.
- В какой период своей карьеры вам бы хотелось вернуться?
- Мне бы хотелось еще иметь возможность играть за Кубок Стенли.
- Тренер, давший вам больше остальных.
- Цуриков, мой первый тренер, который дал мне возможность играть в хоккее, Захаров.
- Защитник, в паре с которым вам игралось наиболее комфортно.
- Я переиграл со многими ребятами. Из Беларуси я бы назвал Олега Хмыля, он меня многому научил. А лучший защитник, с которым я играл, – это Роб Нидермайер.
- Бывало, что вы ненавидели хоккей?
- Нет.
- Чем занимается ваш лучший друг, не играющий в хоккей?
- Бизнесом.
- Знаете, что такое звездная болезнь?
- Знаю, это было в первые годы моей карьеры в Америке.
- В какой команде вы чувствовали себя наиболее комфортно?
- Во всех командах.
- Легко ли решаетесь на бросок и всегда ли бросаете прицельно?
- Легко решаюсь, а прицельно или нет, как получится.
- Ваше хобби?
- Игра в покер.
- Самый яркий момент карьеры?
- Финал Кубка Стенли и Олимпиада.
- Лучший белорусский хоккеист?
- Старший Костицин.
- Есть ли матчи, о которых хотелось бы забыть навсегда?
- Забыть нет, но я бы переиграл седьмой матч финала Кубка Стэнли.
- Салей на льду и Салей в жизни один и тот же человек?
- Салей на льду агрессивный, а в жизни - спокойный и дружелюбный.
- Если бы была возможность вернуться на лет 20 назад, что бы вы изменили?
- Я бы больше уделял времени катанию, больше бы работал.
- Лучший для вас подарок?
- Мои дети.
- Что в вашем доме напоминает о Родине?
- У меня много таких атрибутов. Это подарки, которые дарят родные и близкие. Есть лапти от бабушки.
- Вы когда-нибудь напивались в стельку?
- Да.
- Мастерство не пропьешь?
- Думаю, что при желании можно. Неправильный образ жизни, негативные привычки со временем влияют на мастерство и на здоровье.
- Любимые алкогольные напитки?
- Красное вино, пиво, виски. Но во время сезона я практически не пью.
- Слава или деньги?
- Скорее деньги, чем слава.
- Читать любите?
- Читаю прессу, интернет. К сожалению, книги читаю редко.
- Жизненный принцип, от которого никогда не откажетесь.
- Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.
- Жизнь – это…
- Игра.