Антон Кушнир выиграл стартовый этап Кубка мира по фристайлу

Белорус Антон Кушнир 19 декабря в китайском Чанчуне стал победителем стартового этапа Кубка мира по фристайлу в соревнованиях акробатов.

Антон Кушнир захватил лидерство по итогам квалификации (126,11 балла), а в финале показал 2-й результат (121,04), но этого оказалось достаточно, чтобы с довольно комфортным перевесом сохранить первую строку с суммой 247,15 очка. Две другие ступени пьедестала остались за китайцами Лю Чжонкином (240,83) и Ву Чао (240,14).

В стартовом этапе Кубка мира приняли участие еще двое белорусских фристайлистов. Денис Осипов показал 6-й результат (228,10), а Тимофей Сливец, который после квалификации (123,90) шел на втором месте, в итоге оказался лишь на 10-й позиции (206,14), неудачно выступив в финальной части соревнований.

Двукратный медалист Олимпиад Дмитрий Дащинский остался дома из-за травмы. Не отправился в Китай и бронзовый призер Игр-2002 Алексей Гришин.

В женских соревнованиях лучшей из представительниц Беларуси стала Алла Цупер, с суммой 150,48 балла занявшая 9-е место. Ассоль Сливец, возобновившая выступления после более чем двухлетнего перерыва, - на 16-й позиции (71,66 балла). Весь пьедестал у женщин заняли китаянки - Гуо Синьсинь (206,09 балла), Нина Ли (198,28) и Сю Ментао (182,56).

Уже сегодня в Чанчуне проходит второй этап Кубка мира, а 22 декабря здесь же впервые в истории Кубков мира состоятся командные соревнования лыжных акробатов.

До начала Олимпиады-2010 в Ванкувере еще 4 этапа Кубка мира пройдут в Канаде и США, информирует БЕЛТА.