Антон Кушнир и Дарья Домрачева сделали «олимпийский выбор» в пользу Минской школы олимпийского резерва по фристайлу и Сенненской СДЮШОР

Новости Беларуси. После триумфальной победы Дарья Домрачева сделала свой олимпийский выбор в пользу Сенненской школы олимпийского резерва, где подрастает новая смена белорусского биатлона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А новоиспеченный олимпийский чемпион Антон Кушнир выбрал школу олимпийского резерва по фристайлу и акробатическим видам города Минска, где куются «золотые» кадры лыжной акробатики.

Напомним, проект «Олимпийский выбор» стартовал на летних играх в Лондоне. Это совместный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в Беларуси. В рамках проекта Президентский спортивный клуб представляет каждому чемпиону и призеру XXII зимних Олимпийских игр право выбора ДЮСШ для оказания безвозмездной помощи.



Сумма помощи зависит от результата спортсмена и составит за третье место Br50 млн, за второе - Br75 млн, за первое - Br100 млн.

