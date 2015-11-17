Анонс спортивных событий Беларуси на ближайшие семь дней в программе «Неделя спорта»

17 ноября мужской волейбольный «Строитель» проведет ответный матч Кубка ЕКВ. В оппонентах – французский «Канн». Подопечным Александра Сингаевского похвастать нечем: дома они проиграли всухую. Поэтому на выезде нужно не только победить, но и оставить за собой «золотую» партию.

В среду вновь правят баллом игровики. «Цмоки» домашним матчем продолжат выступление в Кубке ФИБА. К нам пожалует словацкий «Комарно». Кроме того, в гандбольном чемпионате страны состоятся очередные встречи.

В четверг вновь волейбол. Но на сей раз – БАТЭ. Он примет «Факел» из Нового Уренгоя в рамках Кубка вызова. На выезде белорусы уступили – 1:3.

21 ноября БГК проведет очередной матч Лиги чемпионов. Ждем в гости «Татран», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.