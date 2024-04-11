Анна Буйницкая вошла в топ-10 первенства России по лыжным гонкам

Анна Буйницкая вошла в топ-10 спортсменок по итогам масс-старта на 30 километров классическим стилем на первенстве России среди юниорок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска заняла презентабельное шестое место в итоговом протоколе, сумев опередить многих сильных конкуренток. Победительницей гонки стала Алена Болонева из Хабаровска. Наша лыжница финишировала с отставанием от лидера в 1 минуту, 13 целых и 2 десятые секунды.

Всего на победу претендовали 42 девушки. Однако две спортсменки сошли с дистанции марафона. Накануне Анна Королева завоевала бронзу гонки на 5 километров.