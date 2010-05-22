Анкета Николая Стасенко, защитника сборной Беларуси по хоккею

- Что на льду вы делаете лучше всего?
- Играю в обороне.
- Назовите ваши недостатки, над которыми еще нужно поработать.
- Катание, передача.
- В каком виде спорта вы с легкостью могли бы себя реализовать кроме хоккея?
- Я думаю в баскетболе или волейболе.
- Почему вы выбрали хоккей?
- У меня отец – тренер по хоккею, поэтому у меня не было выбора.
- Назовите черты характера, которые вы бы хотели приобрести.
- Мне не хватает терпения в некоторых моментах.
- Бывает, что на тренировках вы не полностью отрабатываете?
- Нет, на тренировках я всегда стараюсь отработать полностью.
- Ваше хобби?
- Раньше были компьютерные игры, интернет, а сейчас семья стала моим хобби.
- Ваши музыкальные предпочтения?
- Музыка 90-х.
- Девиз которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?
- Всегда идти вперед, чтобы не случилось, не останавливаться на достигнутом.
- Вы слышите, что кричат с трибун болельщики?
- Иногда, но я стараюсь не обижаться, даже когда кричат что-то негативное. Болельщики тоже люди и эмоционально переживают за команду.
- Есть ли игроки, доставляющие вам больше всего хлопот?
- Так как я высокий защитник, то тяжелее играть против более скоростных и маленьких игроков.
- Ваш главный критик?
- Я сам для себя критик.
- Вы себя больше хвалите или ругаете?
- Я себя не хвалю, бывают хорошие игры, но всегда есть моменты, которые хочется улучшить.
- Много знаете белорусских слов?
- Знаю весь гимн.
- Лучше всего расслабляет…
- Отдых дома с любимыми.
- Защитник, в паре с которым вы чувствовали себя наиболее комфортно.
- Ян Голубовский, Саша Рядинский.
- Что вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?
- Всегда хотел научиться играть на гитаре и выучить английский язык.
- Самый яркий момент в карьере?
- Выступление на Олимпийских играх.
- Не хотелось ли вам быть вратарем?
- Хотелось, но не получилось.
- Лучший для вас подарок?
- Внимание.
- Что любите читать?
- За последний год прочитал всего Акунина.
- Как можно применить клюшку в повседневной жизни?
- Белье развешивать.
- Какие девушки вам нравятся?
- Мне нравится моя жена.
- Любимое блюдо?
- Драники.
- А сами готовить умеете?
- Драники готовлю вместе с женой, правда она мне доверяет только терку.
- Жизнь – это…
- Путь, который надо пройти достойно, чтобы в конце не было обидно.