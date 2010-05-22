Анкета Николая Стасенко, защитника сборной Беларуси по хоккею

Николай Стасенко долгое время защищал цвета столичной «Юности». Ныне играет за хабаровский «Амур».

- Что на льду вы делаете лучше всего?

- Играю в обороне.

- Назовите ваши недостатки, над которыми еще нужно поработать.

- Катание, передача.

- В каком виде спорта вы с легкостью могли бы себя реализовать кроме хоккея?

- Я думаю в баскетболе или волейболе.

- Почему вы выбрали хоккей?

- У меня отец – тренер по хоккею, поэтому у меня не было выбора.

- Назовите черты характера, которые вы бы хотели приобрести.

- Мне не хватает терпения в некоторых моментах.

- Бывает, что на тренировках вы не полностью отрабатываете?

- Нет, на тренировках я всегда стараюсь отработать полностью.

- Ваше хобби?

- Раньше были компьютерные игры, интернет, а сейчас семья стала моим хобби.

- Ваши музыкальные предпочтения?

- Музыка 90-х.

- Девиз которому пытаетесь следовать в жизни и в хоккее?

- Всегда идти вперед, чтобы не случилось, не останавливаться на достигнутом.

- Вы слышите, что кричат с трибун болельщики?

- Иногда, но я стараюсь не обижаться, даже когда кричат что-то негативное. Болельщики тоже люди и эмоционально переживают за команду.

- Есть ли игроки, доставляющие вам больше всего хлопот?

- Так как я высокий защитник, то тяжелее играть против более скоростных и маленьких игроков.

- Ваш главный критик?

- Я сам для себя критик.

- Вы себя больше хвалите или ругаете?

- Я себя не хвалю, бывают хорошие игры, но всегда есть моменты, которые хочется улучшить.

- Много знаете белорусских слов?

- Знаю весь гимн.

- Лучше всего расслабляет…

- Отдых дома с любимыми.

- Защитник, в паре с которым вы чувствовали себя наиболее комфортно.

- Ян Голубовский, Саша Рядинский.

- Что вы не умеете, но хотели бы обязательно научиться?

- Всегда хотел научиться играть на гитаре и выучить английский язык.

- Самый яркий момент в карьере?

- Выступление на Олимпийских играх.

- Не хотелось ли вам быть вратарем?

- Хотелось, но не получилось.

- Лучший для вас подарок?

- Внимание.

- Что любите читать?

- За последний год прочитал всего Акунина.

- Как можно применить клюшку в повседневной жизни?

- Белье развешивать.

- Какие девушки вам нравятся?

- Мне нравится моя жена.

- Любимое блюдо?

- Драники.

- А сами готовить умеете?

- Драники готовлю вместе с женой, правда она мне доверяет только терку.

- Жизнь – это…

- Путь, который надо пройти достойно, чтобы в конце не было обидно.