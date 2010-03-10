Английский «Арсенал» и немецкая «Бавария» – первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов

Лондонская дружина после гостевого поражения от португальского «Порту» – 1:2 на своем поле взяла убедительный реванш – 5:0.

Куда более упорной была встреча во Флоренции, где «Фиорентина» принимала мюнхенскую «Баварию», которая в первой игре выиграла со счетом – 2:1. На этот раз исход противостояния – 2:3 и это позволило лидеру бундеслиги попасть в четвертьфинал чемпионской Лиги (за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле).

10 марта состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле встретится с итальянским «Миланом». Мадридский «Реал» после выездного поражения 0:1 от французского «Лиона» горит желанием реабилитироваться перед своими болельщиками у себя дома.

Остальные встречи первого раунда плей-офф пройдут на следующей неделе.