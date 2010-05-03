Англичанин Мартин Мюррей выигрывает бой, но белорус Сергей Хомицкий заслуживает восхищения

В синем углу белорусский боксер Сергей Хомицкий, а противостоит ему англичании Мартин Мюрей.

Сергей Хомицкий на время проведения боя имел 27 боев, из них 21 победа (9 побед нокаутом) и 5 спорных поражений, поскольку их можно назвать «таковыми». Сергей очень хороший боксер-любитель, мастер спорта международного класса, призер ряда международных турниров. В профессиональном боксе у него тоже очень богатая карьера. Боксировал с Геннадием Головкиным, который сейчас претендует на титул чемпиона мира.

Не многое можно сказать о 27-летнем британском боксере, но все, что можно сказать – только положительное. Провел на профессиональном ринге 16 боев и все выиграл, это и я является его главной и серьезной характеристикой. Не на какие титулы не претендовал.

Учитывая, что бой проходит в Англии, то в фаворитах – Мартин Мюрей. Уже, судя по первому раунду, было видно, что уровень обоих боксеров высок.

Два последних раунда были за белорусом, ему не хватило для победы буквально еще двух раундов. Выигрывает англичанин, но Сергей Хомицкий заслуживает восхищения.