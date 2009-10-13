Андрею Арямнову вернули президентскую стипендию

Олимпийскому чемпиону Андрею Арямнову, дважды задержанному пьяным за рулем, и его тренеру Александру Гончарову вернули президентскую стипендию.

В настоящее время Арямнов готовится к Чемпионату мира по тяжелой атлетике-2009, который пройдет 19-29 ноября в Южной Корее.

«Спортсмен, конечно, не в такой хорошей форме, как перед Пекинской Олимпиадой, но планирует бороться за одну из медалей в двоеборье в весе до 105 кг», - отметил тренер. «Был процесс реабилитации, адаптации», - пояснил он.

Как сообщалось ранее, весной текущего года в отношении А.Арямнова за повторное управление транспортом в нетрезвом виде в течение одного года было возбуждено уголовное дело, напоминает «Интерфакс-Запад».

На заседании президиума Федерации тяжелой атлетики он был дисквалифицирован условно и лишен президентской стипендии на 2 года.

«По решению тренерского совета директората национальных команд Беларуси А.Арямнову опять начнут выплачивать президентскую стипендию», - сообщил главный тренер национальной сборной Беларуси по тяжелой атлетике А.Гончаров.

Президентская стипендия составляет в месяц более Br15 млн (официальный курс $1 - Br2742 - ИФ). Тяжелоатлет А.Арямнов на Олимпиаде в Пекине завоевал золотую медаль. Это было «первое» золото Беларуси на Пекинской Олимпиаде.