Андрей Скабелка (ХК «Гомель»): Чтобы победить «Юность», надо играть на пределе весь матч

Былые встречи «Юности» с «Гомелем» нынче воспринимаются с ностальгией. И дело тут не в нынешнем состоянии южан. Весь наш чемпионат неприметно измельчал.

На последней игре команд на трибунах собралось всего 220 зрителей, которым хоккеисты предложили вполне среднее зрелище. «Гомель» заметно уступал хозяевам если не в активности, то в эффективности своих действий.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

В Лиепае команда заслуженно добилась победы, причем, мы там и перебросали хозяев, массу моментов создали. Но, видимо, так грамотно составлялся календарь, чтобы проехать 15 часов туда, потом обратно на автобусе ехать на игру с чемпионом. Видимо, не все смогли восстановиться.

«Юность» в первые 40 минут смотрелась более цельно, чем в поединке с «Соколом». Возвращение Константина Захарова и Андрея Степанова для минчан – большое дело. Второй открыл счет в матче, причем шайба эта оказалась настоящим шедевром. Жаль, Брикун в данном моменте действовал не под стать нападающему «Юности». 1:0 – итог первого периода. А во втором Александр Боровков и Алексей Баранов по разу реализовали большинство, которое гости предоставляли «Юности» чрезмерно часто. 3:0 – прогресс после матча с «Соколом» очевиден.

Алексей Баранов, ХК «Юность»:

Разобрали прошлую игру. Вроде, ошибок не было. Готовились к поединку с «Гомелем». Знали, что команда быстрая, сильная. Матч все и продемонстрировал.

В составе хозяев заметно выделялся вратарь Максим Малютин. Прочно, казалось бы, задвинутый Белинским в запас, он все же подсидел коллегу. И вот уже в шести матчах не дает тренерам «Юности» провести рокировку в обратном порядке. В поединке с «Гомелем» Малютин уверенно шел ко второму подряд «сухарю», сделав 16 сэйвов в первых двух периодах.

Максим Малютин, ХК «Юность»:

Если пропускаешь более двух голов, то можно говорить, что не выручил. Мы задачу ставим, не пропускать более двух голов за матч. Задача вполне выполнимая.

Забегая вперед, скажем, что свою норму Малютин выполнить смог. А вот почему «Юность» позволила состояться камбэку, большой вопрос.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

На третий период вышли и подумали, что все уже решено. Ведь вели 3:0. А «Гомель» боролся до конца и создал массу моментов, забил два гола. А у нас пошли ненужные удаления. Не соблюдали игровую дисциплину и создали сами себе массу проблем.

Дмитрий Якушин и Владимир Маркелов в течение всего двух минут третьего периода обеспечили интригу концовке.

Максим Малютин, ХК «Юность»:

Где-то я не заметил шайбу, где-то еще сплоховал.

При счете 2:3 «Гомель» заиграл, наконец, в тот хоккей, который мы всегда ждем от команды. Но тут вступил в игру арбитр из Киева Олег Лускань, удалениями лишивший гостей шанса отыграться.



Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

Сегодня был великолепный судья. К нему претензий не имею.

Численный перевес, реализованный Сергеем Заделеновым под занавес встречи, исчерпал ее содержание. 4:2 – «Гомель» проиграл, но фрагментами был достоин противостоять лидеру.

Андрей Скабелка, главный тренер ХК «Гомель»:

Чтобы обыграть такую команду, «как «Юность», мало играть в полную силу один период. Надо играть на пределе весь матч, что у нас сегодня и не получилось.