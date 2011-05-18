Андрей Мезин, сборная Беларуси: Пять минут во втором периоде со Швейцарией нас сломали и мы не могли после этого оклематься

Ни болельщики, ни представители Федерации наших хоккеистов не ждали. Только тренер Геннадий Степанов да родственники, которым не составило труда затеряться в толпе. Мало ли кто может прилететь из Вены во вторник вечером.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Я знаю, что у меня закончился контракт. Ничего не буду комментировать по вопросу его продления.

Сдавать дела будем на Исполкоме. Это заключительная часть моей работы. То есть, отчет и дальнейшие оргвыводы со стороны руководящего органа.

Беседуем мы с тренером, а в голове одна мысль: «Почему?». Будем честными – только ради этого вопроса мы и ехали ночью в аэропорт.

Эдуард Занковец, главный тренер сборной Беларуси:

Причин несколько. Я думаю, что в ходе дальнейшего разбора будут более детально выяснены какие-то моменты. Но главное, я думаю, – это то, что мы действительно подошли не в оптимальном физическом состоянии. Скорее всего, это из-за того, что у нас последний график подготовки (выезд в Швейцарию и Германию) выдался насыщенным в плане перелетов.

Тот же вопрос адресовали Андрею Мезину. Ему из ворот наверняка все было хорошо видно.

Андрей Мезин, сборная Беларуси:

Я думаю, что скованность была на протяжении всего турнира. Может, в игре с канадцами не было большого волнения, потому что от нас многого не ждали. Да и Канада – хорошая команда.

А потом результат довлел. Нужно было и швейцарцев обыгрывать. Думаю, те пять минут во втором периоде нас сломали. Мы долго не могли после этого оклематься. Получилось, что весь чемпионат пошел кувырком.

Андрей еще сказал, что, в целом, доволен своим выступлением, да и мы им довольны. Голкипер – один из немногих, кто предстоящий отдых заслужил на все 100.

Андрей Мезин, сборная Беларуси:

Устали, дома не были почти месяц. Сейчас надо уладить кое-какие вопросы, а потом на отдых, к семье.

В основном на чемпионате мира нас, конечно, ждали разочарования. Во всем, однако, надо искать и хорошую сторону. Чем, например, Андрей Степанов – не открытие чемпионата?

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

Я старался, делал все, что мог. Что-то получалось, что-то нет.

Скромничает Андрей. На самом деле он сыграл хорошо, но чувствовалось, что и на клубном уровне ему стоит перейти на новый уровень.

Андрей Степанов, сборная Беларуси:

Знаете, еще никаких предложений не поступало. Пока я свободный агент. Надеюсь, что скоро определюсь с клубом. Пока ничего конкретного сказать не могу.

Еще одно открытие – Олег Горошко. Еще в прошлом году об этом защитнике «Немана» слышали немногие, а сейчас его игру и перспективы обсуждают серьезные специалисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Горошко, сборная Беларуси:

Такого опыта в чемпионате Беларуси не получишь.

Потихоньку втянулся, поймал ритм игры.

Вот, пожалуй, и главный позитивный момент. На этом чемпионате дебютировали в сборной многие игроки, которые составят ее костяк в следующем сезоне. Пусть в Стокгольме и Хельсинки белорусам повезет больше, чем в Братиславе и Кошице.

А для тех, кто не смог посмотреть матчи релегейшен-раунда кратко напомним: после крупной победы над австрийцами белорусы оступились в поединке с Латвией (3:6). Параллельно сборная Австрии обыграла а Словению (3:2).

Таким образом, перед заключительным днем установилась, с одной стороны, парадоксальная, а с другой стороны, предельно простая ситуация: все команды имели по три очка, и победители, таким образом, гарантировали себе прописку в элите.

В сложный момент белорусы не дрогнули и разгромили словенцев (7:1). Дубль оформил Андрей Костицын, хет-трик – Андрей Михалев.

Ответ на вопрос «Быть или не быть?» также искали латыши и австрийцы. Уровень латвийской команды был, конечно, выше, что она и доказала. Роберт Букар и Миколас Редлих в первом периоде заложили основу победы, а Каспар Саулетис, оформив дубль, завершил начатое. 4:1 – в итоге. Автор дубля, кстати, по слухам продолжит карьеру в гродненском «Немане».

Белорусы и латыши остаются в элите, а из первого дивизиона на смену Австрии и Словении спешат Италия и Казахстан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако не стоит забывать: по новой формуле чемпионата, утвержденной накануне, согласно которой из двух групп по четыре команды выходят в плей-офф, а по две худших покидают элитный дивизион, и латыши, и белорусы оказались бы там же, где австрийцы и словенцы.