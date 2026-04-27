Андрей Лошко дебютировал в плей-офф АХЛ

«Коачелла» с Андреем Лошко в составе вышла во второй раунд Кубка Колдера. Команда минувшей ночью разгромила «Бейкерсфилд» (6:2) и выиграла серию со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий дебютировал в плей-офф АХЛ. Форвард действовал в четвертом звене, не отметился результативными действиями и завершил поединок с показателем полезности 0. В регулярном чемпионате соотечественник провел 51 матч, в которых набрал 14 баллов.

В следующем раунде турнира «Коачелле» предстоит встреча с «Онтарио Рейн». Борьбу за Кубок Колдера продолжает и Илья Протас, выступающий за «Херши». «Медведи» в 1/8 финала сыграют с «Уилкс-Берри».