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Андрей Ковалев может возглавить сборную Китая по хоккею

28 июля 2009 12:09
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Белорусский специалист, завершивший игровую карьеру в сезоне-2007/08, может возглавить национальную сборную Китая по хоккею.

Вопрос о назначении нашего соотечественника рулевым китайской дружины сейчас обсуждается. Андрей Ковалев предложил представителям Поднебесной тренировать сборную Китая в тандеме со своим многолетним партнером по национальной команде Беларуси Андреем Расолько, с которым, кстати, в минувшем сезоне они вместе трудились в штабе «Витебска».

Кроме того, белорусы просят предоставить квалифицированного переводчика. Но китайская сторона пока не определилась, готова ли она включить в тренерский штаб своей сборной сразу двоих белорусов, сообщает БЕЛТА.

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