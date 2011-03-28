Андрей Ковалев, ХК «Минские зубры»: В сезоне нам не хватило игроков, которые могли просто терпеть

С «Зубрами» наши надежды на плей-офф были связаны до самого последнего момента. Даже уезжая в заключительное выездное турне, минская команда не утратила надежды на попадание в заветную четверку. Но, в итоге, ей не хватило всего 10 очков.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Мы уже подсчитали, что было 30 игр в одну шайбу. Где-то можно было потерпеть, не удалиться, выиграть. Но в концовке мы удалялись и теряли драгоценные очки. Вроде, немного, не проигрывали, а сравнивали счет, проигрывали в овертайме. А потом получилось, что 10 очков не хватило.

Еще во время регулярного сезона мы нередко отмечали, что для победы «Зубрам» постоянно не хватает какой-то малости. Тренер утверждает: «Это издержки молодости».

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Не умение терпеть. Молодые ребята, все горячие. От лишних эмоций у нас было очень много удалений.

Как бороться с этими явлениями? У Андрея Ковалева есть только один метод – убеждение. И еще война с современными технологиями.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Лучше селиться в тех гостиницах, где нет интернета. Потому что только после Нового года поняли, что если есть интернет, то это отражается на игре. А если его нет в гостинице, то команда сплоченная, игроки выспавшиеся.

В составе «Зубров» хватало возрастных по меркам МХЛ игроков, успевших заявить о себе, в том числе, на уровне белорусской Экстралиги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Феоктистов, братья Малявко, Боярских, Нагачёв и некоторый другие хоккеисты, в принципе, на уровне лиги смотрелись неплохо. Тот же Феоктистов попал в сборную МХЛ, а Гончаров поучаствовал в Матче всех звезд. Но, все же, селекция могла быть произведена и более качественно, – не скрывает наставник.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Ошибаются практически все. Это мы знаем. Скорее всего, мы ошиблись в селекции. Но, может быть, на тот момент мы взяли лучших.

Не хватило одного бомбардира, потому что их в других командах было побольше. Не хватило ребят, которые могли просто терпеть.

Пока будущее Андрея Ковалева в «Зубрах» скрыто туманом. Сам наставник поработать еще сезон согласен и знает, с кем из игроков он может идти дальше.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:

Пять-шесть человек. В этом году у нас была возрастная команда. Может быть, только «Автомобилист» был немного старше нас.