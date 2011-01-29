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  • Андрей Ковалев, ХК «Минские зубры»: Наша работа – к каждой голове найти ключик. Но, когда их 30, а нас 3-4, то не всегда это получается

Андрей Ковалев, ХК «Минские зубры»: Наша работа – к каждой голове найти ключик. Но, когда их 30, а нас 3-4, то не всегда это получается

29 января 2011 11:10
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«Зубрам» домашняя серия не принесла положительных эмоций вообще. Единственное очко было завоевано в буллитной перестрелке с «Белыми медведями». Но три поражения: от «Стальных лис», «Авто», и, наконец, «Газовика», подвели негативный баланс.

Что касается встречи с тюменцами, отметим, что минчанам вновь не улыбнулась удача.

Алексей Автаев, ХК «Минские зубры»:
Не хватает везения. Где-то у ребят, противников его больше. Больше реализуют моментов. У нас есть моменты, спокойно можем выигрывать. Где-то даже ведем. Но по игре не хватает чего-то.

В исполнении «Зубров» разочаровали только решающий провальный отрезок, длиной в полторы минуты после второй пропущенной шайбы, и еще первый период. Соперники в нем попросту не играли. Гости, например, нанесли всего три броска.   

Алексей Автаев, ХК «Минские зубры»:
Я разговаривал с ребятами из «Газовика». У них тоже, как и у нас, сейчас тяжелое положение в таблице. Они боялись первыми пропустить гол, ошибиться. Но и мы играли от обороны. Потому что у нас много провальных первых периодов.

Со второй трети дело пошло. Пропустив укус от Рустама Комалова, хозяева довольно быстро наверстали упущенное, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Никита Феоктистов и Алексей Автаев забросили по шайбе, и показалось, что «Газовик» минчане вот-вот дожмут. Но вмешались судьи. Белогородец Кравченко выписал «Зубрам» пару удалений в спорных ситуациях. В итоге – Илья Ахметов – 2:2.

Алексей Автаев, ХК «Минские зубры»:
Играем дома хуже, бывает, чем на выезде. Когда на выезде играем, то там судьи помогают. А у нас получается, что разницы вообще нет.

А потом последовал тот самый провал. Не прошло и двух минут, как тюменцы, окрыленные успехов Ахмедова, провели две разящие атаки. Денис Сандре и Михаил Костоломов перечеркнули все усилия минчан – 4:2.

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:
Установку не выполнили, под шайбы не легли – получили два необязательных гола-близнеца, когда владели шайбой. Не выкинули, хотя на установке это строго-настрого говорили. Но ребята не понимают.
Наша работа – к каждой голове найти ключик. Но, когда их 30, а нас 3-4, то не всегда это получается.

Кого конкретно костил главком «Зубров», так и осталось неизвестным.  Отметим только, что третий период его подопечные провели на ура. Статистика тут достаточно красноречива: 19 бросков против трех гостевых. Но матч вытянуть не удалось.   

Андрей Ковалев, главный тренер ХК «Минские зубры»:
Оптимизма меньше. Но нам еще играть 15 матчей. Надо настраиваться. Характер, вроде, есть у команды. Надо убрать, почистить пару негативных моментов, в себе покопаться. Что-нибудь придумаем. 

В Северо-Западном дивизионе МХЛ «Минские зубры», имея игру в запасе, отстают от зоны плей-офф на восемь очков.

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