Андрей Коваленко: Если первые лица наших государств не будут поддерживать спорт, все те мальчишки, которые хотели бы заниматься, уйдут в какую-то другую сторону.

Рождественский турнир для белорусской столицы — это еще и своего рода репетиция перед чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в нашей стране в 2014 году. Насколько успешно она прошла и как оценивают профессионалы готовность спортивных арен принять престижные международные соревнования? Об этом ведущий программы «Неделя» Олег Степанюк беседовал с олимпийским чемпионом, игроком команды России Андреем Коваленко.

Вы не в первый раз в Беларуси, неоднократно принимали участие в Рождественских турнирах. На Ваш взгляд, какова организация турнира-2011, и чем именно Вас привлекают эти соревнования?

Андрей Коваленко: Рождественский турнир всегда отличался высоким уровнем не только ветеранов, не только спортсменов, но и организации. Я считаю, что этот турнир — не исключение. Никаких проблем ни команда, ни игроки по организации, отъездам-приездам не ощущаем. Проходит турнир в тех рамках, в которых и должен проходить.

Вы знаете, что в 2014 году в Беларуси пройдёт чемпионат мира по хоккею. На Ваш взгляд, насколько готова страна принять этот масштабный форум?

Андрей Коваленко: Если смотреть на Минск-Арену, то сегодня это одна из лучших арен в Европе: и качество льда, и трибуны, и раздевалки — всё даёт право судить о том, что это будет высокий уровень. Плюс, насколько я знаю, это не последняя арена, которая строится, строятся ещё несколько объектов под чемпионат мира. Поэтому я думаю, что Беларусь в грязь лицом не ударит.

Вы, наверное, заметили, что хоккей в нашей стране любят, в него даже играет глава государства. В начале президентства его критиковали за то, что он строит очень много ледовых дворцов. Но теперь критики поутихли, потому что хоккеем у нас занимается и стар и млад, и в больших, и в малых городах. На Ваш взгляд, насколько важна государственная поддержка хоккея, и спорта в целом?

Андрей Коваленко: Я думаю, без государственной поддержки спорт, сам как таковой, не выживет. Если первые лица наших государств не будут поддерживать спорт — я имею в виду в целом, не только хоккей — то, скорее всего, все те мальчишки, которые хотели бы заниматься, ушли бы в какую-то другую сторону. Поэтому я считаю, что это одна из наиболее важных причин для того, чтобы первые лица государства поддерживали наш спорт. Естественно, мне как хоккеисту хотелось бы, чтобы хоккей поддерживали больше.

Как у компетентного человека, хочу у Вас спросить: как Вы оцениваете потенциал белорусского хоккея и, в частности, готовность наших белорусских команд?

Андрей Коваленко: Если судить по первой команде Континентальной лиги — они участвуют уже четвёртый сезон, я вижу, что у них есть прогресс, я вижу, что они показывают намного лучший результат, чем в предыдущие три года. Я не знаю, какие задачи перед ними ставили, но по опыту могу сказать, что первая задача, которая обычно ставится — минимум попасть в плей-офф, вторая — в следующий круг, и так далее. Я думаю, что с первой задачей «Динамо», скорее всего, справится без проблем. Ну а дальше будет решать опыт игроков в плей-оффе, опыт работы тренера в плей-оффе, ну и конечно где-то нужна удача. Я надеюсь, что у «Динамо» это всё есть.

Сейчас в наш век детвора и подростки, наверное, всё-таки больше предпочитают проводить время у компьютера, играть там. На Ваш взгляд, как можно привлечь молодёжь, вернуть подростков на хоккейные и футбольные площадки?

Андрей Коваленко: Я считаю, что нужно как можно больше привлекать детей именно в спорт, чтобы спорт стал массовым. Вспоминается Советский Союз, где в каждом дворе были и ледовые коробки, и баскетбольные площадки, и команды при ЖЭКах, и турниры Золотой шайбы. Я думаю, если мы к этому вернёмся, в будущем это будет только плюс не только детям, но и государству.