Андрей Костицын сможет сыграть на Олимпиаде

Нападающий хоккейной сборной Беларуси Андрей Костицын получил разрешение от руководства клуба «Монреаль Канадиенс» сыграть на Олимпийских играх. 25-летний белорусский форвард продолжит восстановление после операции на колене уже в лагере нашей сборной.

– Костицын знает, что должен следовать предписаниям физиотерапевта Дэвида Малдера. Если все будет идти по плану, он сможет играть к 23-24 февраля, – сказал генеральный менеджер «Монреаля» Пьер Готье. Ранее клуб не отпускал белорусского нападающего, ссылаясь на риск усугубить повреждение, сообщает БЕЛТА.

Минувшей ночью «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Филадельфии Флайерс» со счетом 2:6. В этой игре младший брат Андрея Сергей Костицын провел на площадке 14 минут 51 секунд.

Еще один наш соотечественник защитник «Колорадо Эвеланш» Руслан Салей провел первый матч после длительного перерыва, вызванного травмой спины. В проигранном матче с «Лос-Анжелес Кингс» (0:3) белорус отыграл 19 минут 52 секунды. До этого Салей провел в нынешнем сезоне всего один матч в составе «Колорадо».

Сборная Беларуси на олимпийском турнире на предварительном этапе сыграет в группе «С» с командами Финляндии (17 февраля), Швеции (19 февраля) и Германии (20 февраля).