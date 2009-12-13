Андрей Костицын признан третьей звездой матча с «Атлантой» в чемпионате НХЛ

Белорусский форвард «Монреаля» минувшей ночью забросил две шайбы в гостевом матче чемпионата НХЛ с «Атлантой» и признан третьей звездой поединка, но его команда потерпела поражение в овертайме.

«Атланта» – «Монреаль» – 4:3 (в овертайме) (0:1, 2:3, 0:0, 1:0). Шайбы: 0:1 – Метрополит (Гомес, Шпачек, 3.33, в большинстве), 0:2 – А.Костицын (26.44), 1:2 – Шуберт (Кубина, Армстронг, 31.02), 2:2 – Армстронг (Э.Кейн, Шуберт, 33.51), 2:3 – А.Костицын (Плеканец, М.-А.Бержерон, 35.13), 3:3 – Антропов (Энстрем, Ковальчук, 37.18), 4:3 – Ковальчук (Вяч.Козлов, Энстрем, 61.18, в большинстве).

Андрей Костицын обе шайбы забросил во втором периоде. В первом случае белорус обошелся без ассистентов, протащив шайбу в чужую зону вдоль борта, а затем, обыграв по пути нескольких соперников, сместился из угла площадки в центр и хлестко бросил. Во втором случае Андрей поразил ворота, мощным щелчком с ходу замкнув пас Томаша Плеканеца с противоположного фланга во время позиционной атаки.

Но удержать преимущество «Монреаль» не сумел, а в овертайме, позволив сопернику реализовать удаление Глена Метрополита, полученное еще на исходе третьего периода, вынужден был капитулировать, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Младшего из братьев Костицыных Сергея наставник «Монреаля» в последних матчах немало загружает оборонительными функциями, часто выпуская на лед, когда команда играет в меньшинстве. Сергей провел на площадке 15 мин.32 сек. (23 смены), причем почти треть этого времени (4 мин.45 сек.) у соперника было численное преимущество.

Для команды белорусского форварда Михаила Грабовского минувшая ночь выдалась более удачной. «Торонто», обыграв дома лидирующий в Восточной конференции «Вашингтон», сократил отставание от зоны плей-офф до 4 очков, а Михаил Грабовский пополнил личный бомбардирский счет двумя голевыми пасами. Особую ценность победе над «Вашингтоном» придает тот факт, что до третьего периода «Кленовым Листьям» постоянно приходилось находиться в роли догоняющих.

«Торонто» – «Вашингтон» – 6:3 (0:2, 3:1, 3:0). Шайбы: 0:1 – Овечкин (Грин, Фляйшманн, 2.00, в большинстве), 0:2 – Бэкстрем (Овечкин, Юрчина, 5.15), 1:2 – Стэйжан (Кэссел, 21.29), 2:2 – Кэссел (Т.Каберле, Грабовский, 25.54, в большинстве), 2:3 – Бэкстрем (Овечкин, Семин, 28.33), 3:3 – Хагман (Грабовский, Кэссел, 36.39), 4:3 – Стэйжан (Бошмен, Поникаровский, 45.03), 5:3 – Стемпняк (Стэйжан, 49.44, в меньшинстве), 6:3 – Поникаровский (И.Уайт, 59.20, в большинстве).

Михаил Грабовский провел на льду 14 мин.29 сек. (19 смен), заработал 2 (0+2) результативных очка, исполнил 2 броска в створ ворот, выиграл 4 вбрасывания из 10 и завершил поединок с показателем полезности «+1». Белорус набирает бомбардирские баллы шесть матчей подряд, пополнив свой багаж 8 (3+5) очками.

Результаты остальных матчей, прошедших минувшей ночью:

«Оттава» – «Каролина» – 4:2;

«Нью-Джерси» – «Филадельфия» – 4:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон» – 3:2 (в овертайме);

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Баффало» – 2:3;

«Коламбус» – «Анахайм» – 1:3;

«Питтсбург» – «Флорида» – 3:2 (в овертайме);

«Нэшвилл» – «Детройт» – 2:3 (в овертайме);

«Финикс» – «Сан-Хосе» – 2:1;

«Ванкувер» – «Миннесота» – 4:3;

«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 3:2 (по буллитам).