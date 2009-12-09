Прямой эфир

Андрей Костицин продолжает набирать результативные баллы в НХЛ

09 декабря 2009 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
За океаном в ходе розыгрыша Национальной хоккейной лиги белорус минувшей ночью помог своему «Монреалю» одержать гостевую победу над «Оттавой».

Наш соотечественник ассистировал Майку Каммаллери, когда в концовке первого периода тот вывел Канадиэнс вперёд. А затем, уже при счете 2:1 в пользу гостей, Костицын-старший отличился и сам. Итоговый счёт встречи – 4:1 в пользу «Монреаля».

В трех других встречах, прошедших на североамериканских ледовых площадках, победы праздновали хозяева. «Анахайм» одолел «Даллас» лишь в овертайме.

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 6:2;
«Нэшвилл» – «Ванкувер» – 4:2;
«Анахайм» – «Даллас» – 4:3 (ОТ);
«Оттава» – «Монреаль» – 1:4.

Другие новости рубрики

Все новости
09 декабря 2009 17:45

Завершается групповой этап в футбольной Лиге чемпионов

09 декабря 2009 17:45

Баскетбольный «Минск-2006» одержал первую победу на международной арене

09 декабря 2009 14:12

Лучшие молодые дарования белорусского футбола