Андрей Костицин продолжает набирать результативные баллы в НХЛ

За океаном в ходе розыгрыша Национальной хоккейной лиги белорус минувшей ночью помог своему «Монреалю» одержать гостевую победу над «Оттавой».

Наш соотечественник ассистировал Майку Каммаллери, когда в концовке первого периода тот вывел Канадиэнс вперёд. А затем, уже при счете 2:1 в пользу гостей, Костицын-старший отличился и сам. Итоговый счёт встречи – 4:1 в пользу «Монреаля».

В трех других встречах, прошедших на североамериканских ледовых площадках, победы праздновали хозяева. «Анахайм» одолел «Даллас» лишь в овертайме.

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 6:2;

«Нэшвилл» – «Ванкувер» – 4:2;

«Анахайм» – «Даллас» – 4:3 (ОТ);

«Оттава» – «Монреаль» – 1:4.