Андрей Грум-Гржимайло, хоккейный агент: У нас молодые хоккеисты не хотят прогрессировать

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло.

Что думаете об этом сезоне? «Динамо» будет в плей-офф?

Андрей Грум-Гржимайло:

Пока трудно сказать, потому что все команды КХЛ начинают играть где-то с декабря (те, которым нужен плей-офф) и играют до начала плей-офф. «Динамо» сейчас, исходя из того, что была затяжная серия поражений, вышли на игру с «Медвешчаком», вроде, показали неплохой хоккей. Но как будет складываться дальше, я оценить не могу, поскольку у нас вся нагрузка идет на легионеров. У нас шайбы забивают практически одни и те же легионеры.

Еще одним натурализованным хоккеистом в сборной стало больше. Указом президента Республики Беларусь № 557 от 1 декабря 2014 года американский защитник минского «Динамо» Ник Бэйлен официально признан гражданином Беларуси. Уроженец США лишь в этом сезоне присоединился к «Динамо», однако успел стать лидером клуба и самым результативным игроком обороны.

Андрей, ваше личное отношение к натурализации игроков вообще и к Бэйлену в частности?

Андрей Грум-Гржимайло:

Натурализацию игроков нужно проводить в любом варианте, потому что страна у нас маленькая, игроков достаточного уровня не хватает. Россия – страна большая, там хватает своих. Но натурализацию нужно проводить точечно. Если игрок подходит под национальную сборную, есть какие-то виды, что он заиграет в национальной сборной, будет приносить победы, высокие места, то тогда нужно натурализовывать. Если игрок без каких-либо перспектив, то я считаю, что таких игроков натурализовывать нельзя.

Андрей, не знаю как для вас, а для меня Матерухин – это человек-загадка. В достаточно зрелом возрасте дебютировал в КХЛ, до этого был известен фактически только в чемпионате Беларуси. Тем не менее, что в прошлом сезоне, что в нынешнем регулярно набирает очки за «Динамо». Почему так? Почему он может, а игроки-белорусы из нашего чемпионата не могут?

Андрей Грум-Гржимайло:

Это вопрос больше психологии. Матерухин сам украинец, он видит, что происходит на Украине и четко понимает, что на Украине хоккей уже умер. И если он не будет показывать результата в «Шахтере», в «Динамо-Минск», то он просто нигде не найдет работу, тем более клуба «Донбасс» уже не существует. И я думаю, что вряд ли он в ближайшие лет 10 опять будет существовать. И Матерухин, насколько я его знаю, всегда подходит к играм очень ответственно. И у него, как говорят тренеры советской школы, горят глаза.

Андрей, как вам развитие событий в чемпионате Беларуси в 2014 году?

Андрей Грум-Гржимайло:

Вы знаете очень интересный чемпионат с точки зрения, что все команды по уровню мастерства практически подравнялись. И любая команда может обыграть любую. И кто станет чемпионом страны, я даже не могу сейчас загадывать, поскольку и «Гомель» хорош, и «Шахтер» хорош, и «Неман», я думаю, наверстает упущенное в начале чемпионата, когда они поменяли тренера. И «Юность» нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому чемпионат обещает быть интересным. Хотя уровень мастерства в чемпионате с тем, что были трудности с легионерами, с возрастным цензом, снижается. У нас молодые хоккеисты не хотят (это я сталкиваюсь в своей работе) прогрессировать.

Вы же агент, у вас все игроки под колпаком. Можете кого-то выделить?

Андрей Грум-Гржимайло:

Я в начале этого сезона выделял Артема Волкова. Он сейчас играет уже в «Авангарде». Я не сбрасываю со счетов Шелега Сергея, который был на просмотре в Новокузнецке. Я думаю, может так случиться, что он в Новокузнецк и уедет в этом сезоне. А больше по молодежи? То, что с перспективой игры в КХЛ, я пока людей не вижу. Хотя по своим физическим данным хороший защитник Захаренко играет в Жлобине. Много хороших, но я не знаю, что нужно сделать, чтобы заставить их прогрессировать не маленькими шагами, а чтобы шаг был пошире, чтобы в следующем сезоне можно было куда-то предлагать (КХЛ, ВХЛ), чтобы они там ограничивались не только просмотром в команде летом, а закрепились в основном составе.

Перспективные люди у нас есть. Проблема все-таки, скорее, не школы, а именно менталитета. Да?

Андрей Грум-Гржимайло:

Нет, скорее всего, не школы. Хотя и школа – тоже проблема. Но именно, вы правду сказали, менталитета.