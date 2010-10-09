Андрей Арямнов, лучший штангист мира: Из меня сделали сумасшедшего, алкоголика

Наш штангист потряс весь спортивный мир сенсацией на Олимпиаде 2008 года в Пекине (тогда ему было 20, сегодня - 22). Зафиксировал мировой рекорд в рывке (200 кг) и мировой рекорд по сумме рывка и толчка (436 кг). По так называемой таблице Синклера Арямнова после Олимпиады признали лучшим штангистом мира.

Главные соревнования четырехлетия прошли, а имя Андрея Арямнова продолжало греметь. Дважды атлета в состоянии алкогольного опьянения останавливали сотрудники ГАИ. Забирали права, привлекали к уголовной ответственности, давали штраф. И вот в начале августа этого года - третье задержание нетрезвым во время управления авто. На этот раз Арямнову дали 10,5 миллиона рублей штрафа. Когда читаешь об этой новости в интернете, кажется что Арямнов - самоуверенный хулиган, который имеет звездную болезнь.

Андрей Арямнов:

В Борисове в родной спортшколе сняли мой плакат. Пожарные специально приехали, сказали, что приказал «город». Я поехал туда. Почему там, не поговорив со мной, поверили в газетные сплетни? В приемной меня остановили ... Пришли охранники и вывели. Руки им больше не подам, так и напишите. В газетах наврали, что Арямнов - пьяница. С меня посмешище сделали. Выхожу из дома на тренировку - пальцем на меня показывают, смеются. На машине сзади написали: «Неудачник». Из меня сделали сумасшедшего, алкоголика.



- Расскажу вам только про свои наблюдения, - пишет журналист газеты «Звязда» Евгений Волошин. - Человек не ругается матом. В дверь входит последним. В олимпийском комплексе «Стайки» здоровается со всеми людьми. Женщины все как одна называют Арямнова Андрюша и останавливаются поговорить. В течение разговора я внезапно задал атлету вопрос: «Какую книгу ты сейчас читаешь?» Андрей ответил: «Дианетику» Рона Хаббарда. Книгу о методике работы с разумом».

Полная версия интервью в газете «Звязда».

