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Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию

13 августа 2026 17:53
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Две белоруски выступят в финале чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем по итогам утренних предварительных заплывов показала шестой результат, а в 1/2 финишировала седьмой. Дальше прошла лучшая восьмерка. Также с шестым графиком квалификационный барьер преодолела Алина Змушко на дистанции 200 метров брассом. В решающий раунд она шагнула с восьмым временем. За медали континентального форума соотечественницы поспорят в пятницу.

# Плавание

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