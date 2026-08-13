Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию

Две белоруски выступят в финале чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем по итогам утренних предварительных заплывов показала шестой результат, а в 1/2 финишировала седьмой. Дальше прошла лучшая восьмерка. Также с шестым графиком квалификационный барьер преодолела Алина Змушко на дистанции 200 метров брассом. В решающий раунд она шагнула с восьмым временем. За медали континентального форума соотечественницы поспорят в пятницу.