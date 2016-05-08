Американский футбол в Беларуси: 9 мая «Литвины» откроют новый сезон

Новости Беларуси. Для белорусов и европейцев американский футбол – забава далекая и экзотическая. И мало кто знает, что в Минске есть команда, которая делает неплохие успехи в этом виде спорта на международной арене. Речь о «Литвинах».

К сожалению, специализированных площадок для игры в американский футбол в Минске нет. Все необходимые атрибуты появляются на футбольном поле только в день игры «Литвинов». И такой день уже близко: 9 мая команда откроет новый сезон, сообщили в программе «СТВ-спорт».