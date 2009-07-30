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Аллея олимпийской славы появится в Витебске

30 июля 2009 10:47
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Имена выдающихся спортсменов Витебской области будут увековечены на Аллее олимпийской славы и в Зале спортивной славы области.

Аллея олимпийской славы будет заложена в областном центре на площадке около Центрального спорткомплекса, крупнейшего спортивного учреждения области. Ее основным элементом станут 18 стилизованных именных медалей витебских спортсменов, ставших чемпионами и призерами Олимпийских игр в разные годы. При проектировании аллеи также предусмотрены и «белые пятна» - для размещения именных медалей будущих витебских олимпиоников.

Декоративное оформление аллеи будет выполнено современными материалами с использованием олимпийской символики.

Открытие Аллеи олимпийской славы и Зала спортивной славы области запланировано на четвертый квартал этого года, сообщает БЕЛТА.

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