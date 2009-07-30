Аллея олимпийской славы появится в Витебске

Аллея олимпийской славы будет заложена в областном центре на площадке около Центрального спорткомплекса, крупнейшего спортивного учреждения области. Ее основным элементом станут 18 стилизованных именных медалей витебских спортсменов, ставших чемпионами и призерами Олимпийских игр в разные годы. При проектировании аллеи также предусмотрены и «белые пятна» - для размещения именных медалей будущих витебских олимпиоников.
Декоративное оформление аллеи будет выполнено современными материалами с использованием олимпийской символики.
Открытие Аллеи олимпийской славы и Зала спортивной славы области запланировано на четвертый квартал этого года, сообщает БЕЛТА.