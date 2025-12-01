Алексей Протас забросил 50-ю шайбу в НХЛ

Алексей Протас забросил юбилейную, 50-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорус помог Вашингтону обыграть «Айлендерс» – 4:1. Форвард действовал во втором звене и отметился попаданием в самой концовке, поразив пустые ворота. Айстайм составил 21 минуту 19 секунд. Показатель полезности +2. В текущем сезоне у воспитанника витебского хоккея 16 бомбардирских баллов в 26 встречах.

Продолжает набирать очки в форме «Чикаго» Артем Левшунов. Он поучаствовал в камбэке «ястребов» в противостоянии с «Анахаймом», сделав ассист. Хозяева горели – 0:3. Но сумели перевернуть матч – 5:3. Отечественный защитник отдал передачу при третьем голе. На площадке хоккеист находился 15 минут 21 секунду, нанес один бросок, допустил 2 потери. Графа плюс-минус отрицательная 2. В регулярке у Левшунова 13 очков в 24 поединках.