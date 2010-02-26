С блестящей победой олимпийского чемпиона Алексея Гришина и тренеров белорусской олимпийской команды по фристайлу поздравил Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

«Мы гордимся тобой. Ты с честью выдержал самый ответственный спортивный экзамен, проявил высочайшие мастерство и талант», — говорится в поздравлении. Глава государства пожелал Алексею новых выдающихся спортивных достижений.

Новоиспеченному олимпийскому чемпиону 30 лет, и для него это уже четвертые Олимпийские игры. В 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити он взял бронзу. Однако, в этот раз минчанину не было равных. Он блестяще исполнил два прыжка и набрал наивысшую сумму баллов, опередив американца Джерета Петерсона и китайца Ли Чжунцина. О своих первых эмоциях после победы Алексей Гришин рассказал нашему телеканалу по телефону.

Алексей Гришин:

Я до сих пор не понимаю, что мы выиграли. Я даже не смотрел свои баллы, я увидел надпись «Rank 1», знал, что ещё один человек прыгает за мной и только ждал результата. Я ехал за медалью.

Таким образом, у Беларуси уже три медали! Причем, полная коллекция — золото, серебро и бронза. Первую награду завоевала Дарья Домрачева. Она стала третьей в индивидуальной гонке. В аналогичном соревновании у мужчин на вторую ступень олимпийского пьедестала поднялся Сергей Новиков. В общем медальном зачёте наша страна поднялась на 15-е место. До этого самыми успешными для белорусов были Игры в Лиллихамере 1994 года. Тогда наши завоевали два серебра.