Алексей Гришин: В Ванкувере судьи «держали» место для канадцев. Я на 100% в этом уверен

Ранним утром в понедельник, когда в Беларуси был уже первый день весны, весь мир прощался белой Олимпиадой. Для нашей страны эти игры оказались историческими. Впервые у нас сразу три зимние медали. И впервые у нас белое золото. Птицу олимпийского счастья в своем безупречном полете смог поймать Алексей Гришин.

Гость программы «Неделя» – первый в истории Беларуси чемпион зимних Олимпийских игр Алексей Гришин.

– Алексей, насколько весомо золото?

– Медаль, насколько я знаю, весит около полкилограмма. И эти медали считаются самыми большими медалями зимних Олимпийских игр. То есть медаль, которую я завоевал в Солт-Лейк-Сити, примерно, наполовину меньше этой.

– А какая медаль получилась тяжелее, уже в переносном смысле?

– Честно говоря, эта. На этих соревнованиях было намного сложнее, чем в Солт-Лейк-Сити.

– А в тот момент, были на 100% довольны своим прыжком?

– Да, именно этим прыжком был доволен на 100%. Потому что он у меня получился именно так, как я его хотел сделать.

– Вы уже не новичок на Играх такого уровня. В Сочи в 2014 году собираетесь?

– Все будет зависеть от моего здоровья. Я собираюсь делать магнитно-резонанстную томографию, у меня проблемы со спиной. Если нет ухудшений, по сравнению с прошлой весной, то я буду продолжать карьеру и стараться добиться таких же успехов в Сочи. Но то, что на чемпионате мира 2011 года, в уже практически родном Солт-Лейк-Сити, я буду выступать – это 100%.

– Алексей, чего больше в большом спорте: усердия спортсмена, работы тренера, какой-то спортивно-политической конъюнктуры судейского корпуса? Насколько влияет место, где проходят соревнования, те же Олимпиады, на результат?

– Естественно, спортсмен работает с тренером – это 50 на 50. То есть работа сделана и запланирована заранее. Спортсмен с тренером вместе подготавливают программу и, можно сказать, вместе ее выполняют. Я уверен, что мой тренер Николай Иванович Казеко, прыгал вместе с нами на этой Олимпиаде, как и на всех других. Место, конечно, играет большую роль. Потому, что в Ванкувере, например, судьи «держали» место для канадцев. Я на 100% в этом уверен. Потому, что канадскому спортсмену Ниссену Кайлу за первый прыжок поставили 126 баллов. На шесть баллов он был впереди меня. И чувствовалось, что он не выполнил свой прыжок на 126 баллов, но он получил эту оценку – это судьи сразу дали понять, что немножко придерживают.

– Кто Вас первый поздравил?

– Сразу после соревнований, меня забрали на допинг-контроль, все это время телефон был в куртке. А когда я взял телефон в руки, у меня было 170-180 пропущенных звонков и столько же сообщений. Поздравляли родные, любимая поздравляла и очень много людей. Впервые я принял столько поздравлений! Я был просто в шоке! Когда вернулся в Олимпийскую деревню, а это было уже в начале первого ночи по местному времени, мне вручили телеграмму от нашего Президента – Александра Григорьевича Лукашенко, что было очень приятно.