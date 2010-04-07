Алексей Гришин: У меня была одна цель - олимпийское золото

В гостях у программы личный интерес Чемпион Олимпийских игр 2010 года Алексей Гришин.

Павел Кореневский:

Говорят, что люди не летают, это неправда, люди летают, и вы тому пример — фристайлисты.

Алексей Гришин:

Я согласен, люди летают. Это было моей мечтой — летать. Помимо того, что я летаю в спортивной жизни, я совершаю много перелетов. Если посчитать все время, когда я нахожусь в воздухе, то получается довольно много. Бывает такое, что и во сне летаю, очень приятное ощущение.

Павел Кореневский:

Ваша спортивная жизнь началась с акробатики, потом переход из акробатики во фристайл. Как много в этом спорте красоты? Сколько тяжелейшей работы, физических нагрузок было за эти годы, которые вам пришлось пройти до олимпийской награды?

Алексей Гришин:

Я скажу, что оно того стоит. У меня есть, на самом деле, большие проблемы со здоровьем. Но, когда достигаешь цели, которую перед собой ставишь! У меня была цель одна — это олимпийское золото, и я думаю, что все профессиональные спортсмены ставят перед собой именно такую цель — выиграть олимпийское золото. Я шел очень долго к этому, стремился, были и удачные годы у меня, и неудачные, и травмы, и восстановления, и взлеты, и падения. Я набрался сил и в итоге добился той мечты, той планки, которую перед собой ставил.

Павел Кореневский:

Фристайл — один из видов спорта, который достаточно травматичен. Я вспоминаю моего хорошего друга Ивана Иванкова, который рассказывал на одной из программ лет десять назад, как он переживал трагедию, когда он после серьезной травмы все-таки вернулся в большой спорт и победил. А каково тем людям, о которых мы сегодня говорим — параолимпийцам? Вы следили за вашими коллегами — параолимпийцами? Обычно они находятся в тени славы большой олимпиады. За кого вы больше переживали?

Алексей Гришин:

Я болел, конечно, за Людмилу, потому что я с ней лично знаком. Мы не раз с ней встречались, в последний раз совершенно случайно в магазине. Болел за нее, ее прошлая олимпиада была успешной, и был уверен, что на этих Параолимпийских играх она выступит так же успешно. У меня не получалось наблюдать за соревнованиями, но какие-то части соревнований я видел. Результат всей нашей команды параолимпийцев я знаю — девять медалей: два золота, семь бронзовых медалей и шесть деревянных медалей — 4-е места. Но наблюдать полностью за всем процессом соревнований у меня не получалось, так как сам недавно приехал оттуда, пока восстановился, много времени проводил с прессой и уставал очень. А разница во времени там 10 часов. Получается, когда там у них соревнования днем, то у нас ночь.

Павел Кореневский:

Что самое сложное было в Ванкувере?

Алексей Гришин:

Вы знаете, вообще все соревнования, а именно Олимпийские игры сложные сами по себе, сложно психологически настроиться, подвести себя в нужной форме к этому старту, потому что дается одна попытка. 15 секунд на время старта и 3,5 секунды ты находишься в воздухе, то есть, по большому счету, за эти 3,5 секунды, которые ты находишься в воздухе, ты должен показать все, что ты готовил всю свою спортивную жизнь. Тяжело подвести себя в таком состоянии: психологическом, физическом. Нужно быть в идеальном состоянии именно в момент старта, в момент прыжка, если где-то в чем-то расслабиться, то соревнование проходит неудачно. Тяжело подготовить себя, выйти и перебороть давление, что это Олимпийские игры. Бывают старты этапа Кубка мира, ты на них выходишь, да, чувствуется, что это ответственные соревнования, но прошел этап Кубка мира, через неделю второй, потом третий, четвертый, пятый, шестой, их десятки проходит в один сезон. А Олимпийские игры – это такие соревнования, которые проходят раз в четыре года.

Павел Кореневский:

Мы делали программу с пресс секретарем НОКа, который рассказывал, где у нас есть надежды на медали, и вот этот груз ответственности, когда от вас ждут медалей, и вы их должны добиться, это тоже тяжело. Причем, называют фамилии…

Алексей Гришин:

Если честно, я об этом вообще не задумывался. Мы фристайлисты, наша команда уже четвертые Олимпийские игры привозит медали. В момент своего прыжка я чувствовал, что за меня болеет вся Беларусь, что со мной в этот момент прыгали многие и испытывали то же, что испытывал я. Это очень ощутимо, когда стоишь на старте.

Павел Кореневский:

3,5 секунды - и тебя поднимает в воздух сила всех болельщиков Беларуси.

Алексей Гришин:

Кому-то, может быть, это мешает, мне это помогает. На мне такая великая ответственность, когда я прыгаю, и за меня болеют, со мной прыгают наши болельщики и вся наша страна, мне это помогает, меня это подстегивает, настраивает становиться сильнее в этот момент. А каким-то другим спортсменам, может быть, это мешает. Но я знаю, что каждый спортсмен это ощущает на себе.

Павел Кореневский:

Вы сами прошли большую школу. У вас отличные тренеры. Как ребятам, которые сегодня видели ваш прыжок, попробовать сделать то же самое? Какие здесь этапы, ступеньки к будущему олимпийскому золоту? Что вы посоветуете?

Алексей Гришин:

Я посоветую только одно. Будет этот мальчик спортсменом или он увлекается каким-то художественным искусством, поет, пишет стихи, это не имеет значения. Человек должен перед собой всегда ставить цель и идти к ней, добиваться ее. Это самое важное, что может быть в жизни человека. Он испытывает это ощущение, когда добивается этой цели, это колоссальное ощущение, и знаю, видел много примеров, и сам себе пример, что нет ничего невозможного. Если стремиться к своей цели, то обязательно ее добьешься. Если у человека нет цели, значит, жизнь пройдет напрасно, без интереса. А жизнь должна проходить всегда с интересом.

Павел Кореневский:

Алексей, а вы сами поете? Напеваете что-нибудь, когда тренируетесь или на олимпиаде?

Алексей Гришин:

Да, напеваю. Вообще, у меня слух есть, и довольно неплохой, играю немного на гитаре, на фортепиано. У меня супруга тоже поет.

Павел Кореневский:

Может так случиться, что, как Ольга Барабанщикова, Алексей Гришин запоет?

Алексей Гришин:

Вполне возможно. Почему нет?