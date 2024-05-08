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Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

08 мая 2024 19:54
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Александра Саснович вышла во второй раунд престижного теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла во второй круг теннисного турнира в Риме-1

В матче стартового круга наша теннисистка встречалась с Анной Каролиной Шмидловой из Словакии. Первую партию Александра выиграла без особых усилий – 6:2. Во второй она вела 4:2, однако позволила сопернице сравнять, в итоге судьба сета решалась на тай-брейке. В этом мини-противостоянии была сильнее белоруска – 8:6. В поединке 1/32-й финала Саснович сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Тем временем стала известна соперница Виктории Азаренко по второму раунду турнира. Белоруска встретится с Магдой Линетт из Польши.

# Теннис

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