Александра Саснович: «Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году»

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на Australian Open. Несколько часов назад на своей странице в социальной сети спортсменка опубликовала снимок с кортов Мельбурна.

«Спасибо, Австралия! Увидимся в следующем году», – Александра была лаконичной в подписи к фото.

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Под фото поклонники тенниса благодарят Александру за теннис, показанный на кортах турнира. Комментарии оставляют на русском, белорусском, польском, английском.



«Саша, спасибо за отличный турнир и достойную игру! Но, уверен, ты можешь лучше… Желаю тебе удачи на следующих турнирах и дальнейшего прогресса во всех компонентах игры, не останавливайся на достигнутом».



«Саша. Ты умничка! Крутое открытие сезона. Поздравляю и много-много побед на следующих турнирах».

«Сашенька! Поздравляю тебя с выходом в 3 круг! Немножко обидно, что не удалось показать ту игру, которая у тебя есть, и подача сегодня совсем не помогала. Но даже так сумела достойно побороться! Удачи на следующем турнире и ждем дома на КФ!»

«Отличный умный теннис ты показала! Жаль, что в концовке немного не хватило!»



Напомним, в матче за выход в 4 круг открытого чемпионата Австралии Александра Саснович проиграла француженке Каролин Гарсии. Выход в третий круг Australian Open – лучшее достижение в карьере Саснович (читать далее).