Александр Лукашенко: Я лично приветствовал бы, если бы китайская хоккейная сборная появилась на международной арене

Новости Беларуси. Важность сотрудничества с Поднебесной президент подчеркнул и во время интервью Центральному телевидению Китая и информационному агентству «Синьхуа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Су Ипин, корреспондент российского бюро Центрального телевидения Китая:

Мы знаем, что вы хорошо играете в хоккей. Вы не могли бы нашим спортсменам и любителям этого вида спорта дать какие-то советы, чтобы они не пропустили следующий чемпионат по хоккею?

Александр Лукашенко:

я в Китае тоже играл в хоккей, особенно во время проведения Олимпиады, летней Олимпиады (мы нашли ледовый каток у вас и играли с вашими китайскими хоккеистами в хоккей). Вы знаете, у вас знают и умеют играть в хоккей. Китай надо научить хорошо играть в хоккей. И в данном случае вы можете воспользоваться не только услугами белорусов, но и россиян.

Не мне вас учить, как научить спортсменов китайских определенным видам спорта. Вы на своей Олимпиаде победили с огромным преимуществом. А еще совсем недавно Китай выступал в нескольких видах, китайских спортсменов на большой арене не было видно, а сейчас… Вы победили крупнейшие спортивные державы. Если у вас есть интерес к каким-то видам спорта, которые у нас развиваются, мы готовы подключиться и предоставить вам своих специалистов. Я лично приветствовал бы, если бы китайская сборная появилась на международной арене. Я за нее бы болел.