Александр Лукашенко: В ближайшее время гигантских спортивных сооружений мы строить не будем

Об этом заявил Президент Республики Беларусь в спорткомплексе «Раубичи», где проходит спортивный праздник «Минская лыжня», который в этом году отмечает 25-летний юбилей. Глава государства был также и среди участников лыжной эстафеты.

Уже можно сказать, что юбилейная «Минская лыжня-2011», действительно, удалась. Участники праздника не спешат расходиться и во всю еще катаются на санках.

А начался праздник с самого утра лыжными эстафетами в режиме нон-стоп. В нынешнем году программу соревнований открыли студенты. На старт вышли десять команд столичных вузов.

Погода была на стороне лыжников. Но победа далась нелегко – команды оказались очень подкованными.

Участник гонки:

Лет 10 уже катаюсь. Для себя, для здоровья. Хорошо.

Победителей наградил лично Президент страны. Золото у команды БГУ. Они буквально вырвали победу у Университета физкультуры, опередив соперника на последних метрах финишной прямой. А бронза сегодня у команды Академии МВД, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня создавалось такое ощущение, что праздник объединил всех. За годы лыжня, действительно, стала семейной. С нами согласны и участники праздника.

Участники праздника:

Чтобы люди приобщались к соревнованиям, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Я думаю, что детей тоже надо привозить, чтобы они с детства видели это.

Президент страны приехал сегодня в «Раубичи» с младшим сыном Николаем. Глава государства не пропустил ни одной лыжник и ежегодно своим личным примером показывает, что здоровье нации начинается с каждого. Младший сын Николай тоже уверенно стоит на лыжах.

Президент страны по традиции принял участие в эстафете. Команда главы государства взяла лидерство уже на первом этапе, обогнав команду пограничников и МВД.

В серьезной борьбе команда Александра Лукашенко взяла золото.

Журналисты подошли к Президенту и поинтересовались, какова трасса.

Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

Праздник хороший, трасса хорошая. Желаю, чтобы журналисты выставили сборную команду.

Президент отметил, что этот праздник будет жить долго, ведь люди стараются укреплять здоровье. А для этого сегодня в стране есть все возможности.

Александр Лукашенко:

Абсолютно приоритетные ценности – жизнь и здоровье.

Представьте, что люди будут постоянно бегать на лыжах, прыгать и так далее.

Все, что надо было от государства, мы сделали. Даже с запасом. Поэтому приняли решение, что в ближайшее время гигантских спортивных сооружений мы строить не будем. Нам хватает. Надо эти заполнять хорошими специалистами.

Пройдя эстафету, участники гонки не спешили расходиться и присоединялись к празднику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты республики Беларусь:

Сегодня свежий воздух, солнечная погода. Скоро весна. И пускай перед весной будет такой замечательный забег на лыжах. Это праздник здоровья и духа, потому что сегодня мы общаемся с природой, и вместе с тем, конечно, занимаемся спортом, физкультурой.

Но самое главное, это, конечно, участие.

Олег Качан, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Атмосфера хорошая, народ доброжелательный, поэтому приезжает к нам покататься. Все функционирует, все работает. Сегодня здесь работают пункты проката.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Такой стильный стимулятор для активизации в сторону здорового образа жизни. Поэтому это все позволило нам при подведении итогов за прошедшую пятилетку сказать, что более 16% населения города Минска регулярно занимается физической культурой.

А сейчас цель – чтобы это количество людей от года к году увеличивалось.

Сегодня стать на лыжи мог каждый желающий. Работали прокаты. Были также конкурсы, игры и, конечно, боевая торговля. Солдатская каша с чаем, блины, шашлыки.

Участник праздника:

Настроение бодрое, очень вкусно. Все здорово.

Хотелось бы добавить и о самих «Раубичах». Сегодня это олимпийский центр мирового уровня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Свидетельство тому – прошедший накануне этап кубка мира по фристайлу.

Кстати, сегодня принимает не менее важный старт – этап кубка Европы по фристайлу.

«Раубичи» – это еще и место, которое сегодня вот так собрало и объединило истинных любителей зимних видов спорта.