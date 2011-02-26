Александр Лукашенко: В ближайшее время гигантских спортивных сооружений мы строить не будем

Об этом заявил Президент Республики Беларусь в спорткомплексе «Раубичи», где проходит спортивный праздник «Минская лыжня», который в этом году отмечает 25-летний юбилей. Глава государства был также и среди участников лыжной эстафеты.
Уже можно сказать, что юбилейная «Минская лыжня-2011», действительно, удалась. Участники праздника не спешат расходиться и во всю еще катаются на санках.
А начался праздник с самого утра лыжными эстафетами в режиме нон-стоп. В нынешнем году программу соревнований открыли студенты. На старт вышли десять команд столичных вузов.
Погода была на стороне лыжников. Но победа далась нелегко – команды оказались очень подкованными.
Участник гонки:
Лет 10 уже катаюсь. Для себя, для здоровья. Хорошо.
Победителей наградил лично Президент страны. Золото у команды БГУ. Они буквально вырвали победу у Университета физкультуры, опередив соперника на последних метрах финишной прямой. А бронза сегодня у команды Академии МВД, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Сегодня создавалось такое ощущение, что праздник объединил всех. За годы лыжня, действительно, стала семейной. С нами согласны и участники праздника.
Участники праздника:
Чтобы люди приобщались к соревнованиям, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. Я думаю, что детей тоже надо привозить, чтобы они с детства видели это.
Президент страны приехал сегодня в «Раубичи» с младшим сыном Николаем. Глава государства не пропустил ни одной лыжник и ежегодно своим личным примером показывает, что здоровье нации начинается с каждого. Младший сын Николай тоже уверенно стоит на лыжах.
Президент страны по традиции принял участие в эстафете. Команда главы государства взяла лидерство уже на первом этапе, обогнав команду пограничников и МВД.
В серьезной борьбе команда Александра Лукашенко взяла золото.
Журналисты подошли к Президенту и поинтересовались, какова трасса.
Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:
Праздник хороший, трасса хорошая. Желаю, чтобы журналисты выставили сборную команду.
Президент отметил, что этот праздник будет жить долго, ведь люди стараются укреплять здоровье. А для этого сегодня в стране есть все возможности.
Александр Лукашенко:
Абсолютно приоритетные ценности – жизнь и здоровье.
Представьте, что люди будут постоянно бегать на лыжах, прыгать и так далее.
Все, что надо было от государства, мы сделали. Даже с запасом. Поэтому приняли решение, что в ближайшее время гигантских спортивных сооружений мы строить не будем. Нам хватает. Надо эти заполнять хорошими специалистами.
Пройдя эстафету, участники гонки не спешили расходиться и присоединялись к празднику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Марианна Щеткина, Министр труда и социальной защиты республики Беларусь:
Сегодня свежий воздух, солнечная погода. Скоро весна. И пускай перед весной будет такой замечательный забег на лыжах. Это праздник здоровья и духа, потому что сегодня мы общаемся с природой, и вместе с тем, конечно, занимаемся спортом, физкультурой.
Но самое главное, это, конечно, участие.
Олег Качан, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Атмосфера хорошая, народ доброжелательный, поэтому приезжает к нам покататься. Все функционирует, все работает. Сегодня здесь работают пункты проката.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Такой стильный стимулятор для активизации в сторону здорового образа жизни. Поэтому это все позволило нам при подведении итогов за прошедшую пятилетку сказать, что более 16% населения города Минска регулярно занимается физической культурой.
А сейчас цель – чтобы это количество людей от года к году увеличивалось.
Сегодня стать на лыжи мог каждый желающий. Работали прокаты. Были также конкурсы, игры и, конечно, боевая торговля. Солдатская каша с чаем, блины, шашлыки.
Участник праздника:
Настроение бодрое, очень вкусно. Все здорово.
Хотелось бы добавить и о самих «Раубичах». Сегодня это олимпийский центр мирового уровня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Свидетельство тому – прошедший накануне этап кубка мира по фристайлу.
Кстати, сегодня принимает не менее важный старт – этап кубка Европы по фристайлу.
«Раубичи» – это еще и место, которое сегодня вот так собрало и объединило истинных любителей зимних видов спорта.