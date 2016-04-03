Александр Лукашенко поздравил Викторию Азаренко с победой на «Miami Open»

Новости Беларуси. Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами. Это 20-й титул в карьере белоруски и третий в нынешнем сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа над россиянкой Светланой Кузнецовой (6:3, 6:2) вывела белоруску на первое место в чемпионской гонке. Матч длился 1 час 18 минут. С новой недели Виктория Азаренко вернется в топ-5 мирового рейтинга. На старте нынешнего сезона она набрала больше баллов, чем за весь предыдущий, неудачный для нее год.

С завоеванием титула чемпионки «Miami Open» Викторию Азаренко поздравил Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья и новых побед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твоя потрясающая игра на лучших кортах планеты, победы над сильнейшими теннисистками мира приносят много радости в каждый белорусский дом, чувство гордости за свою страну и ее выдающихся представителей.