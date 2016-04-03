Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Викторию Азаренко с победой на «Miami Open»

03 апреля 2016 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Виктория Азаренко  выиграла теннисный турнир в Майами. Это 20-й титул в карьере белоруски и третий в нынешнем сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победа над россиянкой Светланой Кузнецовой (6:3, 6:2) вывела белоруску  на первое место в чемпионской гонке. Матч длился 1 час 18 минут. С новой недели Виктория Азаренко вернется в топ-5 мирового рейтинга. На старте нынешнего сезона она  набрала больше баллов, чем за весь предыдущий, неудачный для нее год.

С завоеванием титула чемпионки «Miami Open» Викторию Азаренко поздравил  Президент Беларуси и Национального олимпийского комитета. Александр Лукашенко пожелал спортсменке крепкого здоровья и новых побед.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твоя потрясающая игра на лучших кортах планеты, победы над сильнейшими теннисистками мира приносят много радости в каждый белорусский дом, чувство гордости за свою страну и ее выдающихся представителей.

# Александр Лукашенко # Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами и вернется в топ-5 мирового рейтинга
02 апреля 2016 18:49

Виктория Азаренко выиграла теннисный турнир в Майами и вернется в топ-5 мирового рейтинга

ХК «Юность-Минск» стал 7-кратным чемпионом под аплодисменты Президента страны
02 апреля 2016 16:40

ХК «Юность-Минск» стал 7-кратным чемпионом под аплодисменты Президента страны

2 апреля в «Чижовка-Арене» пройдут соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба
02 апреля 2016 11:21

2 апреля в «Чижовка-Арене» пройдут соревнования среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба