Александр Лукашенко поздравил хоккейный клуб «Неман» с победой в 22 чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге

Новости Беларуси. Президент поздравил хоккейный клуб «Неман» с победой в 22 чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

В честной и упорной борьбе вы второй сезон подряд завоевали чемпионский титул, убедительно продемонстрировав высокий уровень профессионального мастерства. Особо радует, что лидером стал региональный клуб. Это значит, что спорт на деле развивается в каждом уголке нашей страны. И для того, чтобы выиграть, не важны ни приближенность к столице, ни авторитет спонсоров. Главное — быть сильнейшим. Это результат колоссальной работы спортсменов, тренеров и всех тех, кто своим повседневным трудом ковал победу.