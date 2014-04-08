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Александр Лукашенко поздравил хоккейный клуб «Неман» с победой в 22 чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге

08 апреля 2014 14:18
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Новости  Беларуси. Президент поздравил хоккейный клуб «Неман» с победой в 22 чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
В честной и упорной борьбе вы второй сезон подряд завоевали чемпионский титул, убедительно продемонстрировав высокий уровень профессионального мастерства. Особо радует, что лидером стал региональный клуб. Это значит, что спорт на деле развивается в каждом уголке нашей страны. И для того, чтобы выиграть, не важны ни приближенность к столице, ни авторитет спонсоров. Главное — быть сильнейшим. Это результат колоссальной работы спортсменов, тренеров и всех тех, кто своим повседневным трудом ковал победу.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко

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