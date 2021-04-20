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Александр Лукашенко поздравил Алексея Талая с новым мировым рекордом в паралимпийском плавании

20 апреля 2021 07:30
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Новости Беларуси. Звезда национальной команды по паралимпийскому спорту Алексей Талай продолжает получать поздравления с успешным выступлением на престижных соревнованиях в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Алексея Талая с новым мировым рекордом в паралимпийском плавании-1

Мы рассказывали, как сильного духом белоруса встречали на родине. Болельщики, друзья, единомышленники устроили теплый прием спортсмену с большой буквы.

«Просто волшебство какое-то, я не ожидал!» Посмотрите, как встречали Алексея Талая после триумфа в Италии

Александр Лукашенко поздравил Алексея Талая с новым мировым рекордом в паралимпийском плавании-4

С успешным выступлением в мировой серии паралимпийского плавания в Италии и установлением мирового рекорда спортсмена поздравил Президент.

Александр Лукашенко поздравил Алексея Талая с новым мировым рекордом в паралимпийском плавании-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои победы, несгибаемая сила воли, беспримерное стремление к созидательному труду помогают многим тысячам белорусов преодолевать трудности на пути к своей мечте, служат ориентиром в поиске правильной жизненной позиции.

# Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко # Алексей Талай # Фотофакт

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