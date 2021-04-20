Александр Лукашенко поздравил Алексея Талая с новым мировым рекордом в паралимпийском плавании

Новости Беларуси. Звезда национальной команды по паралимпийскому спорту Алексей Талай продолжает получать поздравления с успешным выступлением на престижных соревнованиях в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Звезда национальной команды по паралимпийскому спорту Алексей Талай продолжает получать поздравления с успешным выступлением на престижных соревнованиях в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы рассказывали, как сильного духом белоруса встречали на родине. Болельщики, друзья, единомышленники устроили теплый прием спортсмену с большой буквы.
«Просто волшебство какое-то, я не ожидал!» Посмотрите, как встречали Алексея Талая после триумфа в Италии
С успешным выступлением в мировой серии паралимпийского плавания в Италии и установлением мирового рекорда спортсмена поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твои победы, несгибаемая сила воли, беспримерное стремление к созидательному труду помогают многим тысячам белорусов преодолевать трудности на пути к своей мечте, служат ориентиром в поиске правильной жизненной позиции.