Александр Лукашенко подарил Виктории Азаренко и Каролин Возняцки кортики, коллекционные монеты Нацбанка и собственные клюшки

Лучшие теннисистки планеты на неделе в Минске сразились в благотворительном матче. Все средства, вырученные от продажи билетов, перечислены на счет детского онкологического центра в Боровлянах. Сюда же свою месячную зарплату передал Александр Лукашенко. Во Дворце спорта Президент не только наблюдал за настоящим теннисным шоу, которое устроили Возняцки и Азаренко, но и сам сразился со звездными спортсменками.

Виктория Азаренко и Каролин Возняцки перед тем, как встретится на корте, вместе отправились в Боровляны, в центр детской онкологии и гематологии. Титулованные спортсменки проведали юных пациентов, подарили им игрушки, а также пообщались с врачами. Именно в эту клинику поступят все средства, вырученные от продажи билетов на звездный теннисный поединок. Кстати, инициативу Виктории и Каролин поддержал и Президент Беларуси Александр Лукашенко и перечислил в онкоцентр свою зарплату за месяц.

Виктория Азаренко, теннисистка:

Это очень приятно, что наше государство, и особенно Александр Григорьевич лично заботится и перечислил деньги.

У меня было очень приятное волнение. До трех часов ночи не спала, с волнением ждала, чтобы приехать к этим детям, которые с такой радостью, с таким теплом тебя встречают. Даже слезы наворачиваются на глаза. Просто хочется, чтобы они побыстрее выздоровели. Но нужно не забывать, помогать им, помогать этому центру.

Каролин Возняцки, теннисистка (Дания):

Я впервые приехала в Беларусь и рада присоединиться к благотворительной акции, которая может помочь больным детям. Я рада участвовать в таких матчах. Как только появляется свободное время, присоединяюсь.

Билеты на благотворительный матч стоили от 20 до 50 тысяч. И в день поединка все места в зале были распроданы. Посмотреть на Возняцки и Азаренко пришли более трех тысяч человек. Как только Виктория и Каролин появились во Дворце спорта, их тут же обступили толпы поклонников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На подпись несли и теннисные мячики, и ракетки, и календарики, и даже полотенца.

Каролин Возняцки и Виктория Азаренко первый раз на корт Дворца спорта вышли в не совсем привычном для себя амплуа. Спортсменки организовали настоящий мастер-класс для начинающих белорусских теннисистов. И это тоже можно считать своеобразной благотворительностью. Ведь можно только догадываться, сколько может стоить такой урок от лучших ракеток мира.

Научиться фирменному удару Возняцки слева и коронному броску Азаренко в прыжке пришли воспитанники спортивных школ Минска. Кроме того, Вика и Каро активно приглашали на корт и детей из зала. Начинающие белорусские теннисисты получили урок, о котором еще долго будут вспоминать.

Викторию и Каролин связывает давняя дружба. Вместе они успешно выступали в парном разряде и дважды выигрывали на крупных соревнованиях в Майями. Что касается личных встреч, то здесь из подруг Азаренко и Возняцки превращаются в соперниц. По результатам матчей пока что со счетом 3-2 лидирует датчанка. Благотворительные игры на рейтинг не влияют, однако на корте минского Дворца спорта теннисистки постарались показать все, на что способны.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сражаются как на чемпионате мира или на каком-нибудь престижном кубке. Смотреть будет больше трех тысяч человек. И для девочек это не просто шоу, а игра.

Каролин Возняцки в Минск приехала вместе со своим отцом Петром Возняцки, который является и тренером девушки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Титул первой ракетки мира теннисистка получила этой осенью.

2010 стал поистине победным годом для 20-летней датчанки польского происхождения. Каролин выиграла в этом году шесть турниров WTA. При этом призовые выплаты превысили семь миллионов долларов.

Поединок продолжался больше часа. Причем девушки устроили настоящее спортивное шоу. Азаренко и Возняцки вели себя довольно раскованно. Шутили, танцевали, много улыбались.

Посмотреть на матч и поучаствовать в благотворительной акции пришел и Президент Беларуси. После восьмого гейма первого сета Вика и Каро неожиданно поднялись к зрителям и вдвоем пригласили Александра Лукашенко спуститься на корт. Обычно Президент в этом зале участвует в хоккейных турнирах, а в этот раз впервые сыграл в теннис. И, несмотря на то, что соперницами были чемпионки из первой десятки лучших мировых спортсменок, Александр Лукашенко оказал им, как выражаются комментаторы, достойное сопротивление.

Так как матч этот был благотворительным, то на счет никто особого внимания не обращал – ни зрители, ни сами теннисистки. И хоть в итоге на табло был результат 6-3, 6-4 в пользу Азаренко, здесь как раз тот случай, когда говорят, что победила дружба.

После того, как игра закончилась, Александр Лукашенко снова вышел на корт. В этот раз для того, чтобы поблагодарить Викторию и Каролин за организацию этого благотворительного матча.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он приехали к нам не просто так. Нам сегодня всем было хорошо. Потому что мы здоровы. И самое главное – здоровы наши дети. Я хочу поблагодарить этих девчонок, этих прекрасных людей, посланцев мира за то, что они, прежде чем побывать в Минске, отдохнуть, поехали в Боровляны в детский онкологический центр. Они провели там с детьми полдня. Они вселили надежду в этих детей, что они будут жить. Это дорогого стоит. Это сильнее и дороже любого лекарства.

В качестве сувениров Президент подарил девушкам по кортику и по коллекционной монете Нацбанка. Кроме того, Виктория и Каролин стали обладательницами хоккейных клюшек, которыми играл Президент, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, недавно Азаренко передала Александру Лукашенко свою ракетку, с которой она выиграла Кубок Кремля.

Теннисистки признались Президенту, что благотворительный матч – это только начало. И в будущем они продолжат помогать белорусским детям. Выступая на публике, Виктория Азаренко не смогла сдержать слезы.

Виктория Азаренко:

Мы сегодня были в онкологическом центре и видели их глаза. Просто хочется верить, что они выздоровят, и мы будем помогать им как можем.

Каролин Возняцки:

Это фантастический матч для меня. Я очень счастлива, что мы можем помочь детям. Мы путешествуем по миру, занимаемся спортом и любим это. Очень важно, что мы можем дать что-то людям взамен.

Финалом благотворительной акции стал аукцион. На торги выставили личные вещи спортсменок. Форму Возняцки, например, купили за 400 долларов. А ракетка первой теннисистки мира ушла с молотка за 1000 условных единиц. Общая выручка от аукциона превысила пять тысяч долларов. И все эти деньги тоже пойдут на лечение детей.