Александр Лукашенко обсудил с Дарьей Домрачевой подготовку к фестивалю «Гонка легенд – звезды биатлона за мир»

Новости Беларуси. Начнем с темы предстоящего спортивного праздника, который наверняка станет главным событием этой субботы. Речь о «Гонке легенд» – она соберет в Минске звезд мирового биатлона, завершивших спортивную карьеру. Детали этого международного фестиваля обсудил 10 сентября Президент Александр Лукашенко с Героем Беларуси, трехкратной чемпионкой Олимпийских игр, обладательницей Хрустального глобуса минувшего биатлонного сезона Дарьей Домрачевой.

Как истинный болельщик глава государства искренне интересовался тем, как идет подготовка к гонке, интересом к ней со стороны зрителей и другими подробностями. Какими – знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

12 сентября в Раубичах соберутся обладатели 20 золотых медалей самых ярких зимних Олимпиад. Начиная с Сараево 1984 года и заканчивая Ванкувером-2010. На спортивном фестивале «Гонка Легенд — звезды биатлона за мир» зрители увидят таких легенд, как Свен Фишер, Рикко Гросс, Ларс Бергер, Юрий Кашкаров, Алёна Зубрилова. Легендарный Сергей Тарасов уже завтра тоже будет в Беларуси. По олимпийским наградам среди российских биатлонистов он с 4 медалями уступает лишь Александру Тихонову и Сергею Чепикову.

Сергей Тарасов, олимпийский чемпион 1994 года, двукратный чемпион мира:

Много времени тренировался у вас еще даже когда начинал, это был 1983 год. Я с 1983 года начал ездить в Беларусь. Я давно в Раубичах уже не был, не терпится посмотреть! Я поэтому и взял пораньше билет, на завтра. Я вообще хотел, чтобы завтра прилететь и сразу же покататься там. Волнение определенное, конечно, есть и интерес.

Еще одна российская титулованная биатлонистка, обладательница золота из японского Нагано, Галина Куклева тоже на чемоданах.

Галина Куклева, олимпийская чемпионка 1996 года, трехкратный чемпион мира:

Еду я с хорошим настроением, потому что в предвкушении встречи со многими спортсменами, лидерами биатлонного спорта. Насколько я знаю, у вас там прошла реконструкция. Мне хотелось бы посмотреть, конечно, насколько все там еще красивее, еще лучше стало.

Спорткомплекс «Раубичи» готовится принять звездных гостей. Лыжероллерная трасса буквально блестит на солнце, на стрельбищах отрегулированы мишени.

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Это своеобразный симбиоз проведений чемпионата мира, этапов Кубка мира, но среди ветеранов, можно сказать. Среди тех, кто в прошлые годы завоевали множество медалей и доказали своим трудом, что они великие спортсмены. Комплекс полностью готов к этому мероприятию. На завтра остались шлифовочные моменты. Будут подготовлены также торговые ряды, места для развлечений для детей и для взрослых.

6 тысяч билетов разлетелись, как только появились в продаже. Но билеты – это если хочется быть на трибуне. На территорию комплекса «Раубичи», где будет ярмарка «Город мастеров», фестиваль национальных кухонь и не только, вход бесплатный.

Юрий Альберс, заместитель председателя Белорусской федерации биатлона:

Билеты были распроданы уже давно. Буквально два дня назад оргкомитет собирался, обсуждал возможность выпустить дополнительные билеты, потому что зрительский интерес очень огромный. И, насколько я знаю, было выпущено еще несколько сотен билетов, которых, по-моему, тоже уже и нет. Рассчитываем на порядка 10 тысяч посетителей.

Элиту мирового биатлона, правда, уже с профессиональным интересом, ждет и юниорская сборная Беларуси. Шутка ли сказать — под Минском соберутся самые титулованные спортсмены последних десятилетий! Мастер-класс для чемпионов.

Вадим Радюк, чемпион юниорской сборной Беларуси по биатлону:

Ждем с нетерпением, чтобы посмотреть, поболеть за бывших олимпийских чемпионов, набраться опыта у них. У меня есть кумир – это Ларс Бергер из Норвегии, потому что мне нравится его техника прохождения трассы.

Троекратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева — один из организаторов спортивного праздника в Раубичах. Сама она участия в соревнованиях принимать не будет – не может, поскольку действующая спортсменка. Будет присутствовать в качестве почетного гостя.

Всего несколько месяцев назад спортивные успехи олимпийской чемпионки обеспечили Дарье еще и главный трофей биатлонного года – Большой хрустальный глобус. Точную копию она сегодня подарила Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю, это ты с глобусом ко мне?

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Да, я к вам с глобусом. Копия, специально подготовленная для вас.

Александр Лукашенко:

Спасибо. Я хотел бы услышать твою оценку нашей подготовки. На днях состоится гонка.

Дарья Домрачева, Герой Беларуси, обладатель Большого хрустального глобуса, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:

Да, «Гонка легенд», конечно, событие грандиозное, уникальное. Но, вообще, хочу сказать, что так, как биатлон у нас полюбили в стране, я думаю, все наши болельщики достойны и заслужили, наверное, такой праздник.

Александр Лукашенко:

Все приехали?

Дарья Домрачева:

Спортсмены? Они приедут на днях. Завтра основная масса прилетает, размещается в гостинице, отдыхает. На следующий день выступают в гонке. Конечно, хочется, чтобы все прошло хорошо, чтобы с погодой нормально было. Думаю, понравится всем.

Александр Лукашенко:

А если дождь? Лыжероллеры же у вас есть?

Дарья Домрачева:

Лыжероллеры есть, да.

Александр Лукашенко:

Но дождя не должно быть.

Дарья Домрачева:

Не должно быть. Надеюсь, что все, конечно, будет и с погодой хорошо, с настроением – точно. Людей будут полные трибуны. Будут размещены, кстати, два больших экранах на территории перед стадионом, где люди, даже которые приедут, просто захотят это настроение ощутить, гонку, они посмотрят не прямо на стрельбище – на больших экранах. То есть все будет, я думаю, очень приятно и хорошо.

Александр Лукашенко:

Может, не надо ограничивать людей? Пусть они где-то и вдоль трассы побудут.

Дарья Домрачева:

Вдоль трассы – конечно. Это все у нас заготовлено. В том то и дело, что уже и на трассу раскуплены билеты.

Александр Лукашенко:

Главный наш болельщик – Дима Губерниев – приехал, приезжает?

Дарья Домрачева:

Обещал приехать. Всю ответственность за настроение возложим на его плечи.

Говорили и о спортивной форме белорусской сборной по биатлону. Но вообще Александр Лукашенко и Дарья Домрачева давние и хорошие друзья. На Минской лыжне до олимпийских наград Дарья выступала в команде главы государства. Сегодняшняя встреча во Дворце Независимости была по-дружески теплой.

Дарья Домрачева:

Прошло много времени с нашей последней встречи. Конечно, Президенту было интересно, как обстоят дела сейчас и у меня, и у команды. Хотя он, конечно, интересуется этими вопросами постоянно – наверное, еще раз хотелось убедиться в достоверности его информации. Вообще, встреча прошла достаточно хорошо, настроение было хорошее и у Президента, и у меня. Поинтересовался, конечно, и мои состоянием здоровья сейчас. Все хорошо, все прошло достаточно в позитивном ключе.

А в Беларуси биатлон – один из приоритетных видов спорта. Развивают в семи регионах страны. А в Брестской, Гродненской и Витебской областях проходят местные и республиканские соревнования. Существует более пятидесяти мест подготовки биатлонистов. «Раубичи» неоднократно принимал международные соревнования по биатлону. А после недавней реконструкции здесь можно проводить даже Олимпийский игры.