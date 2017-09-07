Прямой эфир

Александр Лукашенко о ценах во время II Европейских игр: «Не надо жлобствовать»

07 сентября 2017 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Европейские игры должны быть организованы на достойном уровне, но без излишней помпезности. Об этом Президент Беларуси, глава НОК нашей страны заявил 7 сентября на расширенном заседании Исполкома Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Заинтересованность стать хозяевами соревнований в свое время проявляли Великобритания, Польша Россия и Турция. Однако местом проведения была избрана столица Беларуси. Сейчас в стране полным ходом идет подготовительная работа к этой своего рода Европейской Олимпиаде – такое неофициальное называния соревнования успели заслужить в среде профессионалов и спортивных болельщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правительство меня регулярно информирует, что работа ведется и мы движемся в правильном направлении. Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной вопрос, ради чего мы затеяли эту «драку» – страна Играми еще не живет. Для кого мы, встает вопрос, тогда проводим эти Игры. Вот для нас с вами, сидящих за этим столом? Оставляет желать лучшего освещение хода подготовки Европейских игр. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет подобная работа. Ведь Европейские игры – важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс, прежде всего идеологический, нашему обществу, еще больше консолидировать нацию.
Меня информируют об отставании в подготовке спортивной инфраструктуры и других объектов. Отвечаю на все вопросы сразу: никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть в срок сделано.

Спортивные соревнования будут проходить на более чем 10 столичных площадках. От «Минск-Арены» до стадиона «Динамо». Часть объектов полностью готова к проведению состязаний, другая находится на стадии подготовительных работ или достраивается.

Александр Лукашенко о ценах во время II Европейских игр: «Не надо жлобствовать»-1

Еще одна тема заседания Исполнительного комитета НОК – контроль за ценами в ходе проведения Европейский игр, а также принципы госфинансирования спорта.

Александр Лукашенко:
По ценам, особенно в Минске. Не надо жлобствовать. Вот это главное. Уедут люди и будут плеваться, что, как это было и в других местах, в том числе и в Баку, цены подлетели на небывалую высоту. Ну что, вы уже хотите карманы набить за счет этих несчастных 10 дней? Поэтому надо контролировать цены. За счет объемов. Ну, получим мы на копейку меньше. Частники, государство и так далее. Если на копейку больше: что, на всю жизнь карманы набьем? Нет. Поэтому по ценам надо быть очень аккуратными.
И главное. Все мы это подготовим. Чтобы нам не пришлось гордиться в очередной раз, что мы такие хорошие и так подготовили и приняли гостей, напоили, укрепили и так далее. А наши спортсмены? Я предупреждаю всех руководителей федераций: результаты где? Чемпионат мира по легкой атлетике прошел. Сколько медалей привезли? Чемпионат мира (я вот навскидку) прошел по художественной гимнастике. По дзюдо. Крупные соревнования. Я уже говорил про игровые. Вообще противно смотреть. На что деньги тратим? Поэтому начинайте шевелиться и не ходите в НОК за деньгами или в правительство. Там денег нет. Результат дали – приходите и просите что хотите. Если Ваня Тихон возьмется за тренировку лучших 5-10 или 12 спортсменов по метанию молота, мы его профинансируем и его спортсменов. Все. А остальное в федерации зарабатывайте сами. Вы чего присосались к бюджету и ходите выпрашиваете эти деньги? Это же бюджетные деньги.

Кроме того обсуждалась необходимость договориться с российской стороной о взаимном признания виз. Положительным примером может служить опыт Беларуси по проведению чемпионата мира по хоккею. Огромная роль в подготовке к играм отводится Министерству иностранных дел.

# Александр Лукашенко # Европейские игры

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Меня настораживает то, что Беларусь II Европейскими играми еще не живет»
07 сентября 2017 10:43

Александр Лукашенко: «Меня настораживает то, что Беларусь II Европейскими играми еще не живет»

«Судья позвонила сказать спасибо за эмоции»: интервью гимнастки Екатерины Галкиной
07 сентября 2017 08:58

«Судья позвонила сказать спасибо за эмоции»: интервью гимнастки Екатерины Галкиной

Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону
07 сентября 2017 06:03

Новый логотип и изменения в составах: «Цмоки-Минск» готовятся к очередному баскетбольному сезону