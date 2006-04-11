Александр Лукашенко наградил призеров чемпионата Европы по пожарно-спасательному спорту

За высокое профессиональное мастерство, достижение высоких спортивных результатов на чемпионате Европы по пожарно-спасательному спорту работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси удостоены государственных наград.Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Благодарность Президента Беларуси объявлена главному советнику председателя Витебского облисполкома по приграничному сотрудничеству и торговле Николаю Федорчуку за значительный вклад в социально-экономическое развитие Витебской области.