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Александр Лукашенко наградил призеров чемпионата Европы по пожарно-спасательному спорту

11 апреля 2006 13:47
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За высокое профессиональное мастерство, достижение высоких спортивных результатов на чемпионате Европы по пожарно-спасательному спорту работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Беларуси удостоены государственных наград.Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Благодарность Президента Беларуси объявлена главному советнику председателя Витебского облисполкома по приграничному сотрудничеству и торговле Николаю Федорчуку за значительный вклад в социально-экономическое развитие Витебской области.

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