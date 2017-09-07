Александр Лукашенко: «Меня настораживает то, что Беларусь II Европейскими играми еще не живет»

Вторые в истории Европейские игры пройдут в Минске в июне 2019 года. Заинтересованность стать хозяевами соревнований в свое время проявляли Великобритания, Польша Россия и Турция. Однако местом проведения была избрана столица Беларуси. Сейчас в стране полным ходом идет подготовительная работа к этой своего рода Европейской Олимпиаде – такое неофициальное называния соревнования успели заслужить в среде профессионалов и спортивных болельщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, прошло достаточно времени, чтобы подвести итоги уже сделанного, обсудить проблемы и наметить задачи на будущее. К нам уже приезжают различные группы экспертов, консультанты для обсуждения всех деталей, связанных с подготовкой к Играм. Правительство меня регулярно информирует, что работа ведется и мы движемся в правильном направлении. Но меня настораживает ряд вопросов, и прежде всего основной вопрос, ради чего мы затеяли эту «драку» – страна Играми еще не живет. Для кого мы, встает вопрос, тогда проводим эти Игры. Вот для нас с вами, сидящих за этим столом? Оставляет желать лучшего освещение хода подготовки Европейских игр. Хотелось бы услышать, что делается в этом направлении, когда наши граждане начнут получать информацию о том, как идет подобная работа. Ведь Европейские игры – важное событие, которое должно придать мощный идеологический импульс, прежде всего идеологический, нашему обществу, еще больше консолидировать нацию.

Меня информируют об отставании в подготовке спортивной инфраструктуры и других объектов. Мне сегодня правительство вносит предложение перенести на 31 декабря 2018 года срок окончания реконструкции спортивно-стрелкового комплекса в Уручье. Я даже не задаю вопрос, поздно это или не поздно. Отвечаю на все вопросы сразу: никаких предложений на мое имя о переносе сроков быть не может. Все, как решили, должно быть в срок сделано.

Спортивные соревнования будут проходить на более чем на 10 столичных площадках. От «Минск-Арены» до стадиона «Динамо». Часть объектов полностью готова к проведению состязаний, другая находится на стадии подготовительных работ или достраивается. В их числе спортзал по игровым видам спорта на улице Филимонова. Здесь планируют организовать тренировки по разным видам спорта.