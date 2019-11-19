Александр Лукашенко: государством сделано немало для спорта высших достижений

Новости Беларуси. 19 ноября на Олимпийском собрании НОК Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что государство немало сделало для своих спортсменов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны.

В 2019 году было введено в эксплуатацию новое здание Республиканского научно-практического центра спорта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он оборудован всем необходимым для научно-медицинского сопровождения тренировочного процесса. Всё, что просили, сделали. Может, чего-то не хватает. Пожалуйста, скажите.

Глава государства также коснулся темы допинга. Он назвал нескольких спортсменов и заметил, что подобные случаи влияют на имидж страны. Александр Лукашенко упомянул, что в Беларуси принят комплекс мер для ужесточения борьбы с допингом. Теперь за склонение спортсменка к использованию запрещённых средств может грозить уголовная ответственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А что бывает с теми, кто пускает эти процессы на самотёк, вы хорошо знаете. В том числе на примере наших тяжелоатлетов, которым в итоге после всех разборок оставили всего лишь две олимпийские лицензии. Вы также видите, что происходит вокруг российского спорта. Над нашими соседями опять нависла угроза вовсе не попасть на Олимпийские игры под своим флагом. Могут подвергнуть санкциям всю страну, не обращая внимания на чистых и честных атлетов.