Новости Беларуси. Александр Хацкевич покинул пост главного тренера национальной сборной Беларуси по футболу. Руководство федерации приняло решение расторгнуть контракт с отечественным специалистом. Причина – неудовлетворительное выступление команды в отборочном турнире на чемпионат мира.

Рулевому сборной было предложено пойти на понижение зарплаты в связи с невыполнением задач, однако главком условия АБФФ не принял. В итоге контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

Хацкевич возглавил главную футбольную команду страны в декабре 2014 года. На финише евроотбора тогда команда под его руководством праздновала победы над сборными Македонии, Люксембурга и Словакии, были и поражения от испанцев и украинцев.

Начало нынешней квалификации для белорусов не задалось: после ничьей с французами были разгромное поражение от голландцев и домашняя ничья с Люксембургом.

Руководством федерации экс-главный тренер был раскритикован также за отсутствие системного подхода при определении тактики и выбора игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».